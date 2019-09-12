Кулуарные встречи Натальи Харлампьевой

4-6 сентября председатель Союза писателей Якутии Наталья ХАРЛАМПЬЕВА приняла участие в работе Первого Форума писателей стран Азии, состоявшегося в городе Нур-Султан.

В мероприятии приняли участие около 90 писателей из 40 стран Азии, в том числе, номинанты Нобелевской премии. На открытии Форума писателей приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ и предложил учредить международную литературную премию «Большая Азия» и проводить форум писателей Азии на регулярной основе в различных азиатских государствах. Он высказал мысль о том, что Великий шелковый путь до сих пор многие рассматривают лишь в экономическом контексте, но ведь это был путь, объединяющий цивилизации. На открытии Форума выступили известный поэт и общественный деятель Олжас СУЛЕЙМЕНОВ, номинанты Нобелевской премии Ко Ын (Южная Корея), Моза аль-Мальки (Катар) и Мэнд-Ооёо.

Национальные республики России были представлены писателями Данилом САЛИХОВЫМ (Татарстан), Заки АЛИБАЕВЫМ (Бащкортостан) и Суфьянат МАМАЕВА (Дагестан). Нашу республику представляла народный поэт Якутии Наталья Харлампьева.

— Конечно, если со стороны посмотреть — это просто встреча писателей, как бы ни к чему не обязывающая, но самом деле не так, — говорит Наталья Ивановна. — Писателю во все времена было тесно в своем пространстве как в географическом, так и в этническом. Для любого творческого человека настает момент, когда ему хочется сверить часы с коллегами, поговорить о тонкостях творческой «кухни», о взаимоотношениях писателя и власти, о глобальных проблемах. Я благодарна Союзу писателей Казахстана за приглашение, совсем недавно во главе союза встал человек моего поколения, с которым мы в 1979 году принимали участие в VII Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве — это Улугбек ЕСДАУЛЕТОВ, лауреат Государственной премии Республики Казахстан (кстати, денежный эквивалент этой премии — 50 тысяч долларов). Он бывал в Якутии, больше того, начинал в свое время работу над переводом олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» на казахский язык. Потом Советский Союз развалился и на многие годы мы потеряли друг друга из виду. На Форуме мы подписали меморандум о дальнейшей работе двух наших союзов и я считаю, что это продолжение традиций наших аксакалов. Раньше Союз писателей Якутии и Казахстана работали очень тесно — проводились Дни, издавались альманахи и антологии. Полагаю, что эту работу надо продолжить.

На таких форумах всегда важны встречи в кулуарах, а их было немало. Наталья Харлампьева встретилась с Олжасом Сулейменовым, который выразил сожаление, что не смог нынче летом приехать в Якутию, добрым словом вспомнил Софрона Петровича Данилова. Также, Наталья Ивановна приняла участие в круглом столе, посвященном литературам стран Азии, провела переговоры с председателями и представителями союзов Нурланом Калыбековым (Кыргызстан), Гун Аюрзана (Монголия), Минходжиддин Мирзо (Узбекистан). Председатель Союза писателей Евразии Якуб Омероглы сообщил Наталье Харлампьевой об издании ее книги стихов на турецком языке в Анкаре, что явилось приятной неожиданностью для автора. Переговоры переговорами, а когда книга начинает приобретать реальные черты — всегда радость для поэта.

Весьма интересной была культурная программа Форума — участники посетили театр оперы и балета, где слушали оперу «Биржан и Сара», были в Национальном музее Казахстана, посмотрели архитектурные достопримечательности Нур-Султана. В названиях Целиноград — Астана — Нур-Султан звучит история столицы Казахстана, переплетенная с современностью в прекрасных зданиях в этническом стиле, в стекле и металле, в памятниках великим людям казахского народа.

— Южнокорейский писатель Ко Ын высказал интересную мысль, которая мне очень понравилась, — заключила Наталья Ивановна. — Он сказал: «У человека может не быть лошади, но седло у него должно быть!». Мудрая мысль, которую каждый человек, каждый писатель может истолковать по-разному, но в ней заложена динамика развития и движения, возможность исполнения мечты… Надеюсь, что данный Форум станет точкой отсчета в продолжении не только казахстанских, но и других азиатских региональных литературных связей.