Культурологические встречи: Образ Александра Невского в истории, культуре, искусстве России

В рамках XX Республиканского пасхального фестиваля искусств 12 мая 2021 года в Национальной библиотеке РС (Я) состоялись «Культурологические встречи» на тему «Образ Александра Невского в истории, культуре, искусстве России», которые были проведены в связи с 800-летием святого, князя Александра Невского и 130-летием выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева.

Встреча проходила в ZOOM-формате. На встрече выступили: Андриан Афанасьевич Борисов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН с докладом «Александр Невский: князь, основатель династии, полководец, Виктор Данилович Михайлов, доктор философских наук, профессор кафедры философии СВФУ им. М.К. Аммосова с докладом «Александр Невский как предтеча межконфессионального согласия», Виталий Васильевич Беликов, священник, руководитель отдела по культуре Якутской епархии, проректор по учебной работе, преподаватель кафедры библейско-богословских и церковно-практических дисциплин Якутской духовной семинарии с докладом «Образ св. благоверного Александра Невского в иконографии», Наталья Николаевна Радченко, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии СВФУ им. М.К. Аммосова докладом «Александр Невский в исторической памяти, литературе, культуре», Саргылана Валентиновна Никифорова, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова с докладом «Визуализация образа Александра Невского в судьбе страны» и Татьяна Владимировна Павлова-Борисова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии ИЯКН СВ РФ СВФУ им. М.К. Аммосова с докладом «Воплощение образа Александра Невского в музыкальном искусстве». Выступления сопровождались демонстрацией слайдов, музыкальными фрагментами, в перерыве состоялся обмен мнениями.

Инициатором и автором проекта выступила кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Татьяна Владимировна Павлова-Борисова.

Проект имеет цель консолидировать ведущих культурологов, философов, богословов, историков, искусствоведов в направлении популяризации актуальных вопросов отечественной истории, культуры, искусства и духовного развития.