Культурный комплекс в селе Майя подключен к электросетям

Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) осуществили технологическое присоединение готовящегося к открытию нового социального объекта – культурно-досугового комплекса им. Д.Ф. Ходулова в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса.

В рамках реализации строительства крупного социального объекта, энергетики возвели воздушную линию напряжением 10 кВ и установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ «КДЦ Ходулова» мощностью 250 кВА.

Здание культурно-досугового комплекса, в котором будут размещены выставочный центр, киноконцертный зал и офисные помещения, подключено от новой КТП.