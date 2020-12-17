17.12.2020
16:44
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Экономика

Культурный комплекс в селе Майя подключен к электросетям

Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) осуществили технологическое присоединение готовящегося к открытию нового социального объекта – культурно-досугового комплекса им. Д.Ф. Ходулова в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса.

В рамках реализации строительства крупного социального объекта, энергетики возвели воздушную линию напряжением 10 кВ и установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ «КДЦ Ходулова» мощностью 250 кВА. 

Здание культурно-досугового комплекса, в котором будут размещены выставочный центр, киноконцертный зал и офисные помещения, подключено от новой КТП.

«Строительство культурно-досугового комплекса имеет большую значимость для культурной жизни не только жителей Майи, но и всего Мегино-Кангаласского улуса. Мы гордимся, что вносим свой вклад в развитие комфортной среды населенных пунктов», – отметил директор ЦЭС Пётр Иванов.

Фото: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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