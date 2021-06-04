Культурные ссузы Якутии выпустят в этом году 176 ярких талантов

В этом году образовательные учреждения средне-специального звена подведомственные минкультуры, а также Высшую школу музыки Якутии заканчивают 176 выпускников.

В эти дни в образовательных учреждениях стартует государственная итоговая аттестация. Экзамены будет проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Так, в Якутском колледже культуры и искусств им. А.Д. Макаровой экзамены пройдут с 8 по 21 июня в очно-дистанционном формате. Якутский музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова — с 1 по 14 июня в дистанционном формате. Высшая школа музыки им. В.А. Босикова – с 3 по 10 июня в дистанционном формате. Якутское художественное училище им. П.П. Романова – с 27 мая по 23 июня.

«Культура – это огромная сила, которая формирует общественное сознание. Какое общество будет в будущем, зависит от работы деятелей культуры. Радует, что сегодня на уровне президента нашей страны, руководства республики предпрофессиональному образованию в сфере культуры уделяется повышенное внимание. В этом году наши образовательные учреждения заканчивают очень талантливые яркие ребята, которые уже успели заявить о себе. Например, выпускники музыкального колледжа. Призер международного конкурса «Искусство 21 века», выпускница отделения «Фортепиано» класс преподавателя Светланы Вдовенко Анастасия Юргина. Дмитрий Пикутский, обучавшийся в классе Валентины Колодезниковой, еще будучи студентом третьего курса, он уже заявил о себе, как о талантливом исполнителе, солируя в новой опере Театра оперы и балета «Юко и Анэкэ». Весной этого года он стал лауреатом первой премии Всероссийской творческой олимпиады Созвечие в Москве. Или выпускницы отделения «Музыкальное искусство эстрады» класс С.Ю Черноградской — отличник культуры Якутии Дария Лаврова и Ирэна Файрушина, которые известны эстрадной музыкальной общественности. Высшую школу музыки окончила талантливая пианистка, выпускница класса Альбины Герасимовой Даяна Тимофеева. Буквально в апреле проходил международный конкурс имени Марка Жиркова, где она стала дипломантом. Можно отметить очень многих ребят. Мы рады, что отрасль культуры продолжает пополняться будущими талантливыми музыкантами», — отмечает заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

Государственные экзамены продлятся до 23 июня. Председателями комиссий являются: в художественном училище — доцент кафедры архитектуры СВФУ, член Союза архитекторов России Николай Алексеев; в Высшей школе музыки профессор Российской академии музыки им Гнесиных Наталья Бражникова; в Музыкальном колледже заслуженный деятель искусств, главный дирижер Театра танца РС(Я) им. СА Зверева Николай Петров; в Колледже культуры проректор по образовательной деятельности АГИКиИ Вера Никифорова. После завершения государственной итоговой аттестации стартует приемная кампания 2021 года.