Культурно проходит летняя страда в Чурапче

В Чурапчинском улусе к битве за урожай привлекли агитбригады. Деятели культуры района выехали с концертными номерами на поля для моральной поддержки и организации культурного досуга овощеводов и сенокосчиков с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Вместе с главой Чурапчинского улуса Андреем НОГОВИЦЫНЫМ они посетили фермерское хозяйство “Сайдыы” в селе Мындагаи.

“Сегодня представители культуры нашего улуса приехали поддержать трудящихся. Весной фермер Данил ПАВЛОВ подхватил нашу инициативу о содействии в реализации программы «Сидя дома – занимайся семейной экономикой!» с тем, чтобы люди могли посадить собственный картофель на выделенных участках. Проект показал свою жизнеспособность и эффективность. Осенью ждем хороший результат”, – отметил глава района.

Напомним, что руководитель фермерского хозяйства “Сайдыы” Данил Павлов активно включился в улусную программу «Сидя дома – занимайся семейной экономикой!”. Им было выделено самое лучшее поле для посадки картофеля. 104 семьи из села Чурапча стали участниками этого проекта. Жители многоквартирных домов, многодетные семьи, семьи с детьми, не достигшими совершеннолетия, граждане, у которых нет земельного участка посадили картофель на выделенных участках и сами ухаживают за ними. Также рабочая группа посетила пашню агрошколы, где посажены четыре гектара капусты, один гектар моркови, свеклы и три гектара картофеля. За хозяйством ухаживает СХПК «Эйгэ», при этом субботниками помогает коллектив школы. В период заготовки кормов и уборки выращенного урожая земледельцы с утра до глубокого вечера в поле.

Агитбригады посещают звенья, дают концерты, рассказывают о текущих событиях, и делах в районе, республике и стране.