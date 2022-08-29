Культурная программа Якутии на ВЭФ будет насыщенной

В рамках культурной программы Восточного экономического форума — 2022 года, который пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, состоится ряд концертных программ и дни якутского кино. В преддверии выезда на форум с участниками культурной программы встретилась заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина.

В дни форума в павильоне Республики Саха (Якутия) будут проходить концертные программы, в т.ч. вечерние для посетителей «Улицы Дальнего Востока». На площадке планируется проказ четырех известных якутских фильмов: «Снайпер саха», «Надо мною солнце не садится», «Мой личный дракон» и «Царь-птица», а также модные показы бренда Якутии. Как отметила Марина Силина, главная идея культурной программы республики — сохранение самобытной культуры Якутии.

— На форуме состоится большая концертная программа «Мой край! Якутия моя! Тебя люблю и славлю я!». Программа посвящена 100-летию образования Якутской АССР. Главная концепция выступления — сохранение самобытной аутентичной культуры, где наряду с традиционными танцами и песнями, будут показаны и достижения современных видов искусства. Впервые на «Улице Дальнего Востока» выступят балетный дуэт и артисты Якутского цирка. Мы приглашаем зрителей на творческую программу Якутии 5 сентября, которая пройдет на центральной площадке «Улицы Дальнего Востока», — подчеркнула Силина.

Участие в культурной программе примут артисты Театра оперы и балета Якутии – солисты балета Мария Кузьмина и Валерий Аргунов. Также в программе заявлены ансамбль «БалАнс», Театр коренных малочисленных народов Севера, ансамбль «Гулун», артист хора Филармонии Якутии Дмитрий Никифоров-Келлер, солистка и хомусистка этно-группы «Айархаан» Театра эстрады им. Ю. Е. Платонова Амгаяна Нестерева, артисты цирка Анджела Антипина и Илья Андреев, хомусист Артур Семенов, а также ведущие Алексей Константинов и Юта Асекритова.

Как отметила Марина Силина, в рамках Восточного экономического форума традиционно пройдут и Дни якутского кино: «Состоятся показы новых якутских картин и встречи приморских зрителей с режиссерами и артистами. В прошлом году мы познакомили зрителей с золотой коллекцией якутского кинематографа, а в этом году мы привезем наши новинки».

Программа Дней Якутского кино:

2 сентября — открытие «Дни Якутии», показ фильма «Холодное Золото».

3 сентября — показ фильма «Джулур: мас-рестлинг».

4 сентября — показ фильма «Дикий Челлендж»

5 сентября — показ фильма «Вертолёт».

6 сентября — показ фильма «Бугун-Былыр».

После кинопоказов будут проходить обсуждения с авторами представленных кинокартин.

Завершится культурная программа ВЭФ-2022 11 сентября гала-концертом на центральной площадке, в которой примут участие 11 регионов.

Как отметила Марина Силина, параллельно в эти дни во Владивостоке пройдут также «Дни Республики Саха (Якутия)». Основным их событием станет гала-концерт мастеров искусств Якутии «Северное сияние», который пройдет на Приморской сцене Государственного академического Мариинского театра 5 сентября. Участие в концерте примут Симфонический оркестр Symphonica ARTica, ансамбль «БалАнс», солисты Театра оперы и балета, ансамбль «Гулун», фольклорная группа Театра Олонхо. Также 4 сентября на приморской сцене Мариинского театра состоится концерт Симфонического оркестра Symphonica ARTica, за пульт оркестра встанет Фабио Мастранджело.

В рамках Дней Якутии во Владивостоке также состоится ряд выставок якутских музеев. Так, в Приморской картинной галерее открыта выставка «В АУРЕ КОСМОСА. Современное изобразительное искусство Якутии» Национального художественного музея Якутии, где отдельный блок составят сценические костюмы Дарии Дмитриевой к кинофильму «Тыгын Дархан».

Выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири», посвященная 100-летию Якутской АССР, работает в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева с июля. Проект осуществляется совместно Музеем Арсентьева, Якутским музеем им.Ярославского, Ямало-Ненецким музейно-выставочным комплексом им.Шемановского. В четырех залах представлены уникальные экспонаты о жизни и быте обитателей первых сибирских острогов и коренных народов Сибири. Около 300 редких артефактов, 200 из которых – подлинники, расскажут посетителям об освоении первопроходцами Сибири и продвижении из центральной России за Урал. Здесь и уникальная, весом в 90 килограмм каменная памятная плита воеводской канцелярии, построенной на территории Якутской крепости в 1707 году по указу Петра I, и археологические находки, и одежда XVII-XVIII веков, и окутанные тайной предметы, обнаруженные на месте первого русского города Заполярья — легендарной Мангазеи. Якутский музей представил археологические находки, обнаруженные на местах острогов, предметы быта и культа, книги, чертежи, прорисовки, фотографии и документы того времени. Выставка продлится до конца сентября.