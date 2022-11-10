Культурная акция «НХМ night» по Пушкинской карте для студентов и молодежи

11 ноября 2022 г. в Национальном художественном музее РС (Я) состоится культурная акция «НХМ night» по Пушкинской карте для студентов и молодежи. Только в этот вечер экспозиционные залы основного здания музея (Кирова, 9) будут открыты с 18.00 до 21.00 ч.

В программе вечера арт-медиация с элементами квест-игры по постоянной экспозиции музея, творческие мастер-классы от молодых якутских художников и дизайнеров, излюбленные музейные акции, выступления известных музыкантов и коллективов, талантливой молодежи университетского сообщества.

В этот уютный и, по-настоящему, атмосферный вечер каждый сможет погрузиться в мир изобразительного искусства и синергии творчества. Арт-медиаторы расскажут гостям о русском и отечественном искусстве XVIII-XX вв., широкой панораме искусства Якутии XIX-XXI вв. Посетив занимательные медиации, вы легко ответите на главный вопрос квест-игры «Сон в музейную ночь».

Молодые якутские художники и дизайнеры будут рады вовлечь всех желающих в увлекательный творческий процесс. Мастерская художника «Арт Холл» познакомит с живописью акрилом, на мастер-классе участники подобно настоящим художникам, вооружившись кистью и палитрой, живописные произведения по мотивам полюбившихся картин художников. Для любителей культуры народов востока, представится уникальная возможность стать участниками мастер-класса по рисованию «Аниме-персонаж». Мастер-класс подарит возможность, быть может, осуществить давнюю мечту и создать первые иллюстрации к собственной, давно задуманной манге, или же, напротив, воплотить своей рукой на листе бумаги любимого героя из аниме. Правополушарное рисование «Вне правил, вне рамок» развивает креативное мышление, освобождает разум и подарит вам внутреннюю свободу. Для участия в мастер-классе по росписи по ткани «Print на одежде», вам необходимопринести с собой одну свою любую одежду, желательно в светлых тонах, это могут быть: джинсы, футболка, кепка, куртка или платочек.

Невозможно представить «НХМ night» без музейных акций, которые способны сплотить и объединить совершенно незнакомых друг другу людей в общем эмоциональном порыве. Участникам акции «Сonnecting zone» под руководством художника-графика Натальи Христофоровой представится уникальная возможность создания арт-объекта по мотивам картины «В ауре космоса» известного якутского художника Афанасия Осипова. Желающие могут принять участие в партиципаторной инсталляции «Письмо художнику» от студентов Арктического государственного института культуры и искусств, написав письмо художнику любой эпохи и положив в концерт. Инсталляция задумана как памятник эпистолярному жанру, утратившему свое назначение в век технологических инноваций, распространения электронной коммуникации.

В этот вечер в стенах музея состоится «АRT-маркет» — ярмарка произведений современного искусства от молодых художников и дизайнеров Якутии, а для искушенной публики – это прекрасная возможность приобрести в частную коллекцию подлинные предметы искусства или хенд-мейд. Еще одна интересная изюминка вечера «Косплей: арт-метаморфозы» благодаря которому каждый сможет перевоплотиться в героя произведений картин, книг и фильмов! Раскройте собственное воображение и талант художника по костюму на максимум! Самых неординарных и активных участников ждут призы от музея и его друзей – ювелирные изделия мастерской Петра Алексеева, сертификаты французской пекарни-кондитерской «Bon Ami» и кафе современной кухни «Mone».

«Вишенка на торте» – музыкальная программа вечера, в которой гостей мероприятия ждут выступления инструментального дуэта Андрея Дедюкина (скрипка) и Айсена Чистоедова (гитара), творческой молодежной группы ««ICE TONE» и талантливых студентов СВФУ им. М.К. Аммосова.

Культурная акция «НХМ night» — это вечер молодости, ярких впечатлений, смелости и задора. Приходите и участвуйте!

Культурное мероприятие «НХМ night» состоится 11 ноября 2022 года с 18.00 – 21.00 ч. в Национальном художественном музее РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9. Подробная программа доступна по ссылке: https://clck.ru/32cLNS

Купить билет по Пушкинской карте по ссылке: https://vmuzey.com/event/kulturnaya-akciya-nhm-night

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79