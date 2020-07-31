Культура Востока — на полотнах выдающихся мастеров в НХМ

В Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) с 5 августа 2020 года откроется выставка «На перекрестке континентов», на которой будут представлены произведения выдающихся мастеров, работавших в XVIII — начале ХХI века и соединивших в своем искусстве художественный опыт Востока.

Огромный азиатский континент породил множество видов искусства. У каждой страны свои каноны красоты, которые в разные исторические эпохи могут быть диаметрально противоположными. В одном выставочном пространстве столкнулись культуры: Япония – Бурятия, Китай – Якутия, Монголия – Чукотка. Мы наблюдаем соединение предмета и литературы, каллиграфии и живописи во имя создания целостного художественно-поэтического образа присущего искусству Дальнего Востока.

Мифологические существа, религиозные предметы, животные восточного гороскопа, литературные герои, фольклорные мотивы …

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В экспозиции можно увидеть шедевр китайского искусства «дьявольский шар» из слоновой кости. Это невероятное творение представляет собой вложенные друг в друга полые ажурные шары, каждый из которых может вращаться независимо от других. Каждый слой шара в шаре украшен тончайшим орнаментом. В Китае существовала страшная легенда, согласно которой каждого мастера, познавшего тайны изготовления «дьявольских шаров», казнили, чтобы о секретах производства подобных изделий никто не мог узнать.

Символичность миросозерцания – основа традиционной эстетики искусства Азии. Выставка проведет уникальное путешествие в философию и религию народов Дальнего Востока. Вы сможете познакомиться с произведениями разными по времени, материалам, назначению и происхождению. История различных народов представленных на выставке обнаруживает их многочисленные контакты – культуры влияют друг на друга, соприкасаются, подражают, заимствуют друг у друга определенные формы. На выставке особое место занимает искусство Якутии, оно как бы находится под опекой более древних цивилизационных впечатлений, но является самобытным ярким явлением современной России.

Выставка откроется для посетителей с 5 августа 2020 г. в НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, III этаж. Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79