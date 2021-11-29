«Культура питания якутов» — в музее им. Ярославского

1 декабря в рамках фестивалей «Зима начинается с Якутии» и «Вкус Якутии» Якутский музей им. Ем. Ярославского приглашает жителей и гостей г. Якутска на мероприятие «Культура питания якутов. От истории до настоящего времени».

В этот день для вас подготовили:

с 11:00 ч.

• обряд благословения и кормления огня;

• чабырҕах (скороговорка) «Үрүҥилгэ» от студенческого фольклорного коллектива “Долун”;

• выставка «Традиционная посуда народа саха» из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского;

• выставка компании национальной посуды «Камелёк» «Якутская утварь. От истоков к современности»;

• чайная церемония от чайного клуба «Саха чэйэ».

с 11:30 ч.

• презентация выставки «Орудие охоты – якутский самострел «Айа» из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского;

с 12:00 ч.

• мастер-класс от шеф-повара якутского этнографического центра «Якутская юрта» Евдокии Эверстовой по приготовлению традиционного якутского саламата;

с 14:00 ч.

• лекция профессора кафедры пищевых технологий и индустрии питания АГАТУ, заслуженного деятеля науки РС(Я) Константина Степанова на тему «Современные аспекты питания якутов»;

с 14:40 ч.

• лекция к. и. н., доцента кафедры Всемирной отечественной истории археологии и этнологии Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Капитолины Яковлевой на тему «Лечебные травы в рационе якутов»;

с 15:30 ч.

• лекция старшего преподавателя исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Святослава Федорова на тему «Кумыс и традиционная утварь кумысопития у якутов»;

с 16:00 ч.

• лекция сотрудников Чурапчинского музея истории и этнографии им. А.А. Саввина на тему «О деятельности А.А. Саввина».

Место проведения: якутский этнографический центр «Якутская юрта».

Стоимость билета: детский – 100 рублей, взрослый – 200 рублей.

Допуск строго по QR-кодам и по предварительной записи – 89148242414.