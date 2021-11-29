«Культура питания якутов» — в музее им. Ярославского
1 декабря в рамках фестивалей «Зима начинается с Якутии» и «Вкус Якутии» Якутский музей им. Ем. Ярославского приглашает жителей и гостей г. Якутска на мероприятие «Культура питания якутов. От истории до настоящего времени».
В этот день для вас подготовили:
с 11:00 ч.
• обряд благословения и кормления огня;
• чабырҕах (скороговорка) «Үрүҥилгэ» от студенческого фольклорного коллектива “Долун”;
• выставка «Традиционная посуда народа саха» из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского;
• выставка компании национальной посуды «Камелёк» «Якутская утварь. От истоков к современности»;
• чайная церемония от чайного клуба «Саха чэйэ».
с 11:30 ч.
• презентация выставки «Орудие охоты – якутский самострел «Айа» из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского;
с 12:00 ч.
• мастер-класс от шеф-повара якутского этнографического центра «Якутская юрта» Евдокии Эверстовой по приготовлению традиционного якутского саламата;
с 14:00 ч.
• лекция профессора кафедры пищевых технологий и индустрии питания АГАТУ, заслуженного деятеля науки РС(Я) Константина Степанова на тему «Современные аспекты питания якутов»;
с 14:40 ч.
• лекция к. и. н., доцента кафедры Всемирной отечественной истории археологии и этнологии Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Капитолины Яковлевой на тему «Лечебные травы в рационе якутов»;
с 15:30 ч.
• лекция старшего преподавателя исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Святослава Федорова на тему «Кумыс и традиционная утварь кумысопития у якутов»;
с 16:00 ч.
• лекция сотрудников Чурапчинского музея истории и этнографии им. А.А. Саввина на тему «О деятельности А.А. Саввина».
Место проведения: якутский этнографический центр «Якутская юрта».
Стоимость билета: детский – 100 рублей, взрослый – 200 рублей.
Допуск строго по QR-кодам и по предварительной записи – 89148242414.
+7 (999) 174-67-82