Культура малой Родины — проект партии ЕР реализован в Алданском районе

Еще один федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» реализован в Алданском районе. В рамках партийного проекта «Единой России» Дом культуры г. Алдана получил оборудование – новый светодиодный экран.

Как рассказала начальник Алданского центра культурного развития Людмила Кацуба, в проекте «Культура малой Родины» участвуют не в первый раз. В 2021 году было решено подать заявку на приобретение современного оборудования. Заявка была рассмотрена положительно и в рамках выделенных средств сначала были проведены подготовительные работы по сборке отдельных блоков и их подключение к системе управления, сооружение конструкции для монтажа, а затем в дискозале проводились монтажные работы по установке и подключению светодиодного экрана к электрической сети. С поставщиком ООО «Завод светодиодной продукции» был заключен контракт на поставку специального оборудования и на сегодняшний день освоение средств полностью завершено. Освоено всего 1089900,61 рублей, из которых софинансирование из местного бюджета составило 76292,43 рублей.

В культурно-досуговой деятельности технические средства выполняют важные, тесно взаимосвязанные между собой функции. Аудиовизуальные экранные материалы помогут специалистам усилить идейно-эмоциональное звучание мероприятия, ярко сопроводить выступление артистов, специалистам проводить лекционную, агитационно-массовую работу, мастер-классы, учебно-творческую работу самодеятельных кружков и любительских коллективов. Алданский центр культурного развития — является местом притяжения горожан, реализация данного проекта помогла создать уютную атмосферу для проведения досуга. Благодаря государственной поддержке учреждения культуры Алдана продолжают укреплять свою материально-техническую базу, чем расширяют круг пользователей услуг и повышают качественный уровень проводимых мероприятий.