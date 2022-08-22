22.08.2022
14:18
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Культура

Культура малой Родины — проект партии ЕР реализован в Алданском районе

Еще один федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» реализован в Алданском районе. В рамках партийного проекта «Единой России» Дом культуры г. Алдана получил оборудование – новый светодиодный экран.

Как рассказала начальник Алданского центра культурного развития Людмила Кацуба,  в проекте «Культура малой Родины» участвуют не в первый раз. В 2021 году было решено подать заявку на приобретение современного оборудования. Заявка была рассмотрена положительно и в рамках выделенных средств сначала  были проведены подготовительные работы по сборке отдельных блоков и их подключение к системе управления, сооружение конструкции для монтажа, а затем в дискозале проводились монтажные  работы по установке  и подключению светодиодного  экрана к электрической сети. С поставщиком ООО «Завод светодиодной продукции» был заключен контракт на поставку специального оборудования и на сегодняшний день освоение средств полностью завершено. Освоено  всего 1089900,61 рублей, из которых софинансирование из местного бюджета составило 76292,43 рублей. 

В культурно-досуговой деятельности технические средства выполняют важные, тесно взаимосвязанные между собой функции. Аудиовизуальные экранные материалы помогут специалистам усилить идейно-эмоциональное звучание мероприятия, ярко сопроводить выступление артистов, специалистам проводить лекционную, агитационно-массовую работу, мастер-классы, учебно-творческую работу самодеятельных кружков и любительских коллективов. Алданский центр культурного развития — является местом притяжения горожан, реализация данного проекта помогла создать уютную атмосферу для проведения досуга. Благодаря государственной поддержке учреждения культуры Алдана продолжают  укреплять свою материально-техническую базу, чем расширяют круг пользователей услуг и повышают качественный уровень проводимых мероприятий.

 

Фото: Пресс-службы ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"

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