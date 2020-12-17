Культрадио: Якутия – культурная любовь моя!

На радио «Культура» (г. Москва) состолось интервью министра культуры и духовного развития РС(Я) Юрия Куприянова. Ведущая программы поделилась впечатлением.

Гость: Юрий Степанович Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

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Несколько фактов, из-за которых это интервью стало таким желанным:

— Якутия стала самым читающим регионом России

— Фильм «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова получил приз президента фестиваля «Вече» в Новгороде Светланы Дружининой, а также приз за лучшую операторскую работу и мужскую роль.

— Фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова победил на фестивале «Кинотавр».

— 10-ти миллионного посетителя принял якутский исторический парк «Россия – моя история» в 2020 г.

— 95 лет исполнилось Национальной библиотеке Якутии в 2020 г.

— Создан Яндекс-переводчик на якутский язык.

— 286 первокурсников начали учебу в сфере культуры в 2020 г.

— 25 лет исполнилось самой северной школе классического балета – Якутской балетной школе имени Посельских.

— Якутский художник косторез Федор Марков создал композицию из бивня мамонта «Ысыах», которая будет выставлена в Британском музее в Великобритании.

— 10 библиотек, оборудованных по модельному стандарту, в т. ч. за полярным кругом, открылось в 2020 году.

И, если честно, еще много всего. Если я продолжу тут перечислять, это будет лонгрид, и вы не будете читать. На самом деле и не читайте, послушайте.

Добавлю только, что приятно говорить с министром культуры и духовного развития еще и о Габриеле Гарсиа Маркесе, совершенно неожиданно!

Ведущая «Культурный повод»: Ксения Ламшина

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