Культрадио: Якутия – культурная любовь моя!
На радио «Культура» (г. Москва) состолось интервью министра культуры и духовного развития РС(Я) Юрия Куприянова. Ведущая программы поделилась впечатлением.
Гость: Юрий Степанович Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
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Несколько фактов, из-за которых это интервью стало таким желанным:
— Якутия стала самым читающим регионом России
— Фильм «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова получил приз президента фестиваля «Вече» в Новгороде Светланы Дружининой, а также приз за лучшую операторскую работу и мужскую роль.
— Фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова победил на фестивале «Кинотавр».
— 10-ти миллионного посетителя принял якутский исторический парк «Россия – моя история» в 2020 г.
— 95 лет исполнилось Национальной библиотеке Якутии в 2020 г.
— Создан Яндекс-переводчик на якутский язык.
— 286 первокурсников начали учебу в сфере культуры в 2020 г.
— 25 лет исполнилось самой северной школе классического балета – Якутской балетной школе имени Посельских.
— Якутский художник косторез Федор Марков создал композицию из бивня мамонта «Ысыах», которая будет выставлена в Британском музее в Великобритании.
— 10 библиотек, оборудованных по модельному стандарту, в т. ч. за полярным кругом, открылось в 2020 году.
И, если честно, еще много всего. Если я продолжу тут перечислять, это будет лонгрид, и вы не будете читать. На самом деле и не читайте, послушайте.
Добавлю только, что приятно говорить с министром культуры и духовного развития еще и о Габриеле Гарсиа Маркесе, совершенно неожиданно!
Ведущая «Культурный повод»: Ксения Ламшина
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