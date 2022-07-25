Культовые и начинающие музыканты зажгли в «АртАтриуме»

Народное пространство для отдыха и самовыражения «АртАтриум» Дома дружбы народов вновь собрало ценителей живой музыки.

Прошел концерт с участием:

«Macintosh» — перспективные парни, которые в феврале 2022 г. выпустили первый сингл «Мне дано»

«051» — группа собралась в стенах школы «Дом музыкантов», девушки активно создают авторский материал и выступают на концертах

«Тыас уус» — пишут космически душевные, трогательные и в то же время жизненные песни. Группа существует 10 лет, даря слушателям радость и любовь к жизни

«Happy chuck» — основана в 2007 г. одноклассниками. Позже состав поменялся. Парни являются победителями и номинантами республиканских фестивалей и конкурсов: «Этигэн хомус», «Саҥа ырыа», «Үрдэл» и др.

«103» — группа сформировалась в 2005 г. Играет аутентичный саха-этно-метал. Название коллектива происходит от номера маршрута Якутск — Хатассы. Ярко ворвались в мир якутской рок музыки с хитом «Бүтэһик пионер».

Культовые и начинающие музыканты выложились на все сто процентов, дав жару и отличных песен.

Напомним, что Дом дружбы народов открыл пространство для отдыха и самовыражения «АртАтриум». Каждый четверг и пятницу со стороны сквера К. Маркса будут работать выставки-ярмарки, развлекательные программы, мастер-классы и танцы для всех возрастов. Так, 28 июля в 17:00 состоится ретро-вечер «Любимые песни 20 века», 29 июля с 12:00 до 19:00 Международный день дружбы.