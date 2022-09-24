24.09.2022
14:59
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Эзотерика

Кулан Хаан: Уолуйума. Куттаныма

Кулан Хаантан дьоҥҥор-сэргэҕэр этэрдээҕиҥ буолуо, дьон ыгылыйда, ыксаата сүбэҥ тугуй диэн ыйыта сылдьыбытыгар, бүгүн-сарсын видео устуом диэн эрэннэрбитин толордо. Көрүҥ, истиҥ, толкуйдааҥ, тгк Аартык.

Фото: YouTube канал Кулан Хаан
Источник: YouTube канал Кулан Хаан

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