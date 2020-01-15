Кулан Хаан проведет в «Орто Дойду» шаманский ритуал в магическую дату

Туристический комплекс «Орто Дойду» в 2020 году начинает свой сезон с грандиозного и знакового мероприятия АЛГЫС-2020.

Будьте с нами в этот магический день! Примите участие в обряде Алгыс, проведенном в месте силы и энергии Срединного мира Орто Дойду!

02.02.2020 в 20:20 — магически зеркальная дата!

2020 год — год преображения, перерождения, рождения нового Я!

02.02.2020 — космические врата энергии материального благополучия! Этот вход символизирует и дает возможность каждому человеку посеять то, что зеркально отобразится в его будущем.

Это шанс, ведь такой даты не будет ближайшие тысячелетия, и возможность заложить фундамент материального благополучия!

СВЯЩЕННЫЙ РИТУАЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ КУЛАН ХААН – известный в России и во многих странах мира ойуун Саха, духовный практик.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Вас ждет в 20:20:

🔺15:45 – Встреча гостей

🔺16:00 -17:00 – Угощение (якутская кухня)

🔺17:00 – 19:00 – Духовный практикум – лекция от Кулан Хаан

🔺19:0 – 20:00 – Ответы на вопросы, разбор жизненных ситуаций

🔺20:10 – 21:00 – Обряд Алгыс 20:20

🔺21:00 – 21:30 – Оhуохай

🔺21:30 -22:30 – Свободное общение

🔺22:30 – Отъезд гостей

ДАТА и ВРЕМЯ проведения:

2 февраля (вс), с 15:45 – 22:30 ч.

ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ! СПЕШИТЕ!

Стоимость можно узнать у организаторов.

Бронь места 500 руб. (Входит в стоимость участия)

В стоимость входит: угощение (якутская кухня), лекции, обряд Алгыс, Осуохай. За доп. оплату — предоставление трансфера.

Место проведения:

Ресторан «Орто Дойду» , Покровский тракт 49 км

Контакты: +79142711227, +79246636777 (WhatsApp, Telegram)

Продажа билетов: г.Якутск, ул.Короленко 6/1, Гостиница «ОРТО ДОЙДУ» в любое время.

НАЧНИ НОВЫЙ ГОД С НАМИ И ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ КОСМОСА В МЕСТЕ СИЛЫ — ОРТОДОЙДУ.