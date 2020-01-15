Кулан Хаан проведет в «Орто Дойду» шаманский ритуал в магическую дату
Туристический комплекс «Орто Дойду» в 2020 году начинает свой сезон с грандиозного и знакового мероприятия АЛГЫС-2020.
Будьте с нами в этот магический день! Примите участие в обряде Алгыс, проведенном в месте силы и энергии Срединного мира Орто Дойду!
02.02.2020 в 20:20 — магически зеркальная дата!
2020 год — год преображения, перерождения, рождения нового Я!
02.02.2020 — космические врата энергии материального благополучия! Этот вход символизирует и дает возможность каждому человеку посеять то, что зеркально отобразится в его будущем.
Это шанс, ведь такой даты не будет ближайшие тысячелетия, и возможность заложить фундамент материального благополучия!
СВЯЩЕННЫЙ РИТУАЛ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ КУЛАН ХААН – известный в России и во многих странах мира ойуун Саха, духовный практик.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Вас ждет в 20:20:
🔺15:45 – Встреча гостей
🔺16:00 -17:00 – Угощение (якутская кухня)
🔺17:00 – 19:00 – Духовный практикум – лекция от Кулан Хаан
🔺19:0 – 20:00 – Ответы на вопросы, разбор жизненных ситуаций
🔺20:10 – 21:00 – Обряд Алгыс 20:20
🔺21:00 – 21:30 – Оhуохай
🔺21:30 -22:30 – Свободное общение
🔺22:30 – Отъезд гостей
ДАТА и ВРЕМЯ проведения:
2 февраля (вс), с 15:45 – 22:30 ч.
ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ! СПЕШИТЕ!
Стоимость можно узнать у организаторов.
Бронь места 500 руб. (Входит в стоимость участия)
В стоимость входит: угощение (якутская кухня), лекции, обряд Алгыс, Осуохай. За доп. оплату — предоставление трансфера.
Место проведения:
Ресторан «Орто Дойду» , Покровский тракт 49 км
Контакты: +79142711227, +79246636777 (WhatsApp, Telegram)
Продажа билетов: г.Якутск, ул.Короленко 6/1, Гостиница «ОРТО ДОЙДУ» в любое время.
НАЧНИ НОВЫЙ ГОД С НАМИ И ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ КОСМОСА В МЕСТЕ СИЛЫ — ОРТОДОЙДУ.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82