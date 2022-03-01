Кулаком по столу, и Якутия запускает производство медицинского кислорода

Этого и добивался Айсен Николаев

В Якутию доставлено 10 новых кислородных станций, республика будет сама производить медицинский кислород. Оборудование поступило для РБ№1 — Национального центра медицины, РБ№2-Центра экстренной медицинской помощи, Республиканской клинической больницы №3, а также Центральной районной больницы города Мирный.

Ожидаются также поставки восьми станций для Якутской республиканской клинической больницы.

Для полноценного обеспечения потребности и увеличения запасов кислорода за последние годы Правительством Якутии проведена большая работа по дополнительному дооснащению больниц специальными кислородными станциями большой мощности.

Так, за последние два года для бесперебойного обеспечения кислородом инфекционных коек закуплены станции разной мощности для Якутской республиканской клинической больницы, Республиканской клинической больницы №3, Детской инфекционной клинической больницы, Алданской, Мирнинской, Нерюнгринской, Мегино-Кангаласской, Айхальской, Олекминской, Ленской центральных районных больниц.

Помимо этого, прикроватными концентраторами кислорода в количестве 238 единиц оснащены республиканские и городские больницы и все центральные районные больницы.

Напомним, что ранее кислород доставлялся в республику исключительно из других регионов. Сейчас благодаря закупке своих кислородных станций обеспечение кислородом медучреждений республики вышло на новый уровень, сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Якутяне помнят видео, на котором Айсен НИКОЛАЕВ стучал кулаком по столу и отчитывал председателя правительства Андрея ТАРАСЕНКО. Через некоторое время СМИ выяснили причину такой реакции – на кону были жизни 200 якутян, тяжело переносивших ковид и подключенных в стационарах к кислороду. Решением председателя правительства кислород в Якутию завозился автотранспортом из Хабаровска. В то время на юге Якутии выпал снег, затормозивший движение по федеральной трассе «Лена». Автомобиль с хабаровским кислородом застрял в Нерюнгри. Общими усилиями машину удалось препроводить в Якутск, она успела прибыть за три часа до того, как опустели баки. И задыхающиеся люди были спасены. Но глава Якутии потребовал наладить собственное производство медицинского кислорода, чтоб не зависеть впредь от транспорта и погоды.

Вскоре была отправлена в отставку министр здравоохранения Елена БОРИСОВА. Перед новым министром Леной АФАНАСЬЕВОЙ были установлены четкие цели. Одна из них на стадии исполнения.