Куклы в национальных костюмах от якутской школьницы

Удивительная кукольная пара в национальных костюмах, скрупулезно выполненных до мельчайших деталей — и кто бы мог подумать, что это работа не опытного мастера, а школьницы!

Таких прекрасных кукол в национальной стилистике создает своими руками 10-классница из Якутска Валерия Егорова. Она занимается в студии «Сувениры» во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой.

В этой студии дети учатся прикладному искусству, развивают творческие способности, используя доступные средства, учатся своими руками создавать украшения для интерьера, подарки и творчески использовать подручные материалы.