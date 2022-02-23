23.02.2022
11:30
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Общество

Куклы в национальных костюмах от якутской школьницы

Удивительная кукольная пара в национальных костюмах, скрупулезно выполненных до мельчайших деталей — и кто бы мог подумать, что это работа не опытного мастера, а школьницы!

Таких прекрасных кукол в национальной стилистике создает своими руками 10-классница из Якутска  Валерия Егорова. Она занимается в студии «Сувениры» во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой.

В этой студии дети учатся прикладному искусству, развивают творческие способности, используя доступные средства, учатся своими руками создавать украшения для интерьера, подарки и творчески использовать подручные материалы.

Фото: @studio.suveniry
Источник: SakhaLife
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