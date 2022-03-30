Куклу из «Игры в кальмара» устанавливают в ТЦ Якутска

Куклу из игры кальмара устанавливают в Ураса Молл, остались небольшие технические подключения и она будет крутить головой и исполнять знаменитую считалочку — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Подписчики надеются, что кукла не будет стрелять.