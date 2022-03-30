30.03.2022
15:55
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Якутск

Куклу из «Игры в кальмара» устанавливают в ТЦ Якутска

Куклу из игры кальмара устанавливают в Ураса Молл, остались небольшие технические подключения и она будет крутить головой и исполнять знаменитую считалочку — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Подписчики надеются, что кукла не будет стрелять.

Известный якутский косплеер начал тест драйв зловещей куклы
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/djiikey
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