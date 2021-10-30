30.10.2021
00:53
67
Культура
Кукла Аннабель: жду тебя в Сахацирке 🎃
Страшно? 💔
Кукла Аннабель, 👧🏼👹 изготовленная художником-декоратором Екатериной Федоровой специально для квест -игры 💥 «Комната Аннабель» в Бриллиантовом цирке Якутии.
Как вам кукла? Вы уже чувствуете приближение Halloween?
А ты сможешь пройти до конца❓
Приходи и проверь себя❗️
Источник: Инстаграм Бриллиантового цирка Якутии
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