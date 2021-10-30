30.10.2021
00:53
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Культура

Кукла Аннабель: жду тебя в Сахацирке 🎃

Страшно? 💔

Кукла Аннабель, 👧🏼👹 изготовленная художником-декоратором Екатериной Федоровой специально для квест -игры 💥 «Комната Аннабель» в Бриллиантовом цирке Якутии.

Как вам кукла? Вы уже чувствуете приближение Halloween?

А ты сможешь пройти до конца❓

Приходи и проверь себя❗️

https://www.instagram.com/reel/CVkxVYYN6gi/?utm_medium=copy_link
Источник: Инстаграм Бриллиантового цирка Якутии
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