Кукла Аннабель: жду тебя в Сахацирке 🎃

Страшно? 💔 Кукла Аннабель, 👧🏼👹 изготовленная художником-декоратором Екатериной Федоровой специально для квест -игры 💥 «Комната Аннабель» в Бриллиантовом цирке Якутии. Как вам кукла? Вы уже чувствуете приближение Halloween? А ты сможешь пройти до конца❓ Приходи и проверь себя❗️ https://www.instagram.com/reel/CVkxVYYN6gi/?utm_medium=copy_link

Источник: Инстаграм Бриллиантового цирка Якутии

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