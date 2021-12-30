30.12.2021
21:39
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Якутск

Куда звонить? Бродячие собаки в Якутске

Круглосуточный ситуационный центр принимает информацию от горожан для отлова безнадзорных собак в Якутске

При ЕДДС г. Якутска сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации от горожан.

Номер телефона диспетчерской службы 44-46-54 и 44-42-29.

В мессенджере Whatsapp открыт чат-бот муниципального центра управления +7(914) 261-06-98 сюда можно направить фото- видео-информацию о безнадзорных собаках с указанием адреса.

Напомним, вчера, 29 декабря днем, в результате нападения собак в районе городского ипподрома трагически погибла 53-летняя женщина. Вечером глава города Евгений Григорьев провел заседание городской Комиссии по ЧС, сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных собак. Режим ЧС введен в Автодорожном округе, на остальной территории города действует режим повышенной готовности. Ночью проведены подготовительные мероприятия по формированию дополнительных бригад ловцов и патрульных групп, мобилизация работников.

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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