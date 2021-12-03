Куда уйдет половина расходов бюджета Якутии на 2022 год?

На оказание социально-значимых услуг в области социальной политики, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в бюджете республики на 2022 год заложено 132,9 млрд рублей, что составляет 49,7% от общего объёма расходов бюджета Якутии.

В частности, на здравоохранение утверждён бюджет в размере 23,7 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в прошлом году (22,9 млрд рублей).

«Увеличение финансирования отрасли здравоохранения поможет значительно укрепить материально-техническую базу медицинских учреждений, повысит качество и доступность медицинской помощи в районах нашей республики», – подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» продолжится исполнение шести региональных проектов. На эти цели до 2024 года заложено 17,9 млрд рублей, из них 6,05 млрд рублей – на 2022 год, на 2023 год – 5,95 млрд рублей, на 2024 году – 5,95 млрд рублей, сообщила руководитель планово-экономического отдела Минздрава Якутии Сардана Николаева.

На 35% увеличено финансирование проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2022 году на эти цели предусмотрено 139 млн рублей. Для сравнения в 2021 году оно составляло 103 млн рублей. На проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году будет выделено на 9% больше – 5,27 млрд рублей (4,78 млрд в 2021 году). Расходы на реализацию федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» составят 450 млн руб.

В реестре нацпроектов с 2022 года появится новый федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения», на который будет направлено в 2022 году свыше 2,3 млрд рублей. Большая часть – это федеральные средства – 2,19 млрд руб. На лекарственное обеспечение и высокотехнологичную помощь из регионального бюджета в 2022 году поступит более 2,9 млрд рублей.

Напомним, бюджет республики Якутия на 2022-2024 годы был принят 30 ноября. Доходы бюджета республики прогнозируются в размере 264,5 млрд руб. Это рекордный показатель для Республики Якутия. По объёму собственных доходов республика занимает 8 место в стране.