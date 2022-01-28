28.01.2022
11:18
180
Общество
Куда «уходят» пенсионные накопления не доживших до пенсии людей?
Что происходит с пенсионными отчислениями граждан после их смерти — вопрос, который интересует многих россиян. Разъяснения дали в ПФР.
Выяснилось, что денежные средства россиян после их смерти просто так никуда не исчезают. Все средства, поступающие в ПФР, направляются на пенсионные выплаты всем гражданам.
Несмотря на то что человек прекращает делать выплаты в ПФР, этим занимается его работодатель.
Деньги же складываются в общий «котел», пояснили в Пенсионном Фонде, чтобы потом выплачиваться всем пенсионерам. Пенсия, которая была положена человеку в текущем месяце, в случае его смерти выплачивается совместно проживающему с ним родственнику или наследнику.
Евгения Маркина
Фото: SakhaLife
Источник: yakutiamedia.ru
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