Куда «уходят» пенсионные накопления не доживших до пенсии людей?

Что происходит с пенсионными отчислениями граждан после их смерти — вопрос, который интересует многих россиян. Разъяснения дали в ПФР.

Выяснилось, что денежные средства россиян после их смерти просто так никуда не исчезают. Все средства, поступающие в ПФР, направляются на пенсионные выплаты всем гражданам.

Несмотря на то что человек прекращает делать выплаты в ПФР, этим занимается его работодатель.

Деньги же складываются в общий «котел», пояснили в Пенсионном Фонде, чтобы потом выплачиваться всем пенсионерам. Пенсия, которая была положена человеку в текущем месяце, в случае его смерти выплачивается совместно проживающему с ним родственнику или наследнику.

Евгения Маркина

