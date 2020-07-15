Куда уходят миллиарды АЛРОСА. Владимир Поскачин: Мы пытаемся догнать другие районы

Более 18,6 млрд рублей по итогам 2010-2018 г.г. выплатила АЛРОСА по акциям восьми улусам алмазной провинции Якутии. При этом даже многие их жители понятия не имеют, на что власти тратят такие деньги. Сегодня ТайгаПост начинает серию публикаций о том, куда уходят миллиардные дивиденды.

25,002% акций АЛРОСА принадлежат правительству республики. Еще 8,0003% акций находятся в собственности восьми улусов Якутии: Мирнинского, Ленского, Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского, Оленекского, Анабарского и Верхневилюйского. В АЛРОСА корреспонденту ТайгаПост сообщили, что дивиденды по итогам 2019-го еще не начислены. Во второй половине прошлого года произошло резкое ухудшение рыночной конъюнктуры алмазной отрасли. Надеются на ее восстановление в 2020-м, но о конкретных суммах дивидендов акционерам говорить пока не готовы.

Владимир ПОСКАЧИН — один из самых харизматичных глав районов Якутии. Верхневилюйский улус он возглавляет без малого 13 лет и признается, что осенью 2007-го принял самое отсталое в республике хозяйство. ТайгаПост обратился к Владимиру Семеновичу с предложением отчитаться о том, куда последние десять лет тратили более 2,3 млрд рублей дивидендов, приходящихся на 0,9999% акций АЛРОСА, принадлежащих Верхневилюйскому улусу.

Все начиналось с 18 млн 330 тыс рублей, которые алмазодобытчики выплатили улусу по итогам 2010 года. А по результатам 2018-го сумма выросла до 302,7 миллионов.

Владимир ПОСКАЧИН, глава Верхневилюйского улуса:

— Вплоть до 2015 года правительство сокращало финансирование Верхневилюйского улуса на размер дивидендов АЛРОСА. Это была общая проблема всех восьми улусов алмазной провинции. То есть мы получали дивиденды на свою часть акций, но по факту бюджет был точно такой же, как у других районов республики, с учетом количества жителей. Так что реальную пользу от дивидендов мы ощущаем лишь последние пять лет. С 2015-го на свою долю акций АЛРОСА мы получили около 1,7 млрд рублей. Конечно, это хорошая поддержка для улуса.

Владимир Семенович, мы не раз сталкивались с тем, что не только местные жители, но порою и главы наслегов не представляют, как тратятся дивиденды АЛРОСА. Можете раскрыть эту большую тайну?

— Это кто такие главы наслегов, что не знают?

Не будем уходить в персоналии. Скажем лишь, что они не из вашего улуса.

— Ладно. Дивиденды АЛРОСА — это тоже наш бюджет. И, как весь бюджет, решение по их расходованию принимают районные депутаты. Раньше до 2015 года, когда правительство республики сокращало финансирование улуса на размер дивидендов, мы были вынуждены тратить их на зарплаты, ЖКХ, другие бюджетные обязательства. Когда же дивиденды стали поступать сверх финансирования, мы начали их тратить, исходя из пропорций 70% на инвестиционные проекты и 30% на не инвестиционные цели — поддержку предприятий, другие текущие расходы.

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Какие инвестпроекты в Верхневилюйском улусе были реализованы на дивиденды АЛРОСА?

— Строительство школ, дорог, асфальтирование улиц… Для примера, это школы в Намском наслеге и селе Ботулу, детские сады в Намском, Далырском, Оргетском, Кэнтикском, Хоринском наслегах и селе Тамалакан, районный Дом культуры, стадион на 3000 мест с легкоатлетическим манежем и ипподром на 1000 мест в Верхневилюйске, центральная площадь в Верхневилюйске, памятник «Yс хоhуун», посвященный легендарным воинам-спортсменам Бучугурас, Бычырдаан, Мордьоно, строительство Многофункционального объекта культуры и спорта.

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Установили линию бутилирования чистой воды, асфальтировали около 30 км улиц Верхневилюйска и села Андреевское. Частично за счет дивидендов АЛРОСА в этом году укладывается твердое покрытие еще на десяти улицах этих населенных пунктов. Построили дороги до сел Ботулу, Мэйик, Далыр. Также на дивиденды АЛРОСА мы провели оптоволоконные линии связи во все наслеги.

Я почему удивился, что какие-то главы наслегов не знают, куда тратятся дивиденды АЛРОСА. У нас 21 населенный пункт, из них больше половины постоянно участвуют в программе добрых дел «МОЯ ЯКУТИЯ XXI век» — это тоже дивиденды АЛРОСА.

А обычные жители об этом знают?

— Мы об этом рассказываем, объясняем. Но, если вы имеете ввиду, есть ли на школах и садиках таблички с указанием «построено на дивиденды АЛРОСА», то этого нет.

АЛРОСА пока не определилась с дивидендами за 2019 год. Но ведь вы наверняка уже знаете, на что хотели бы их потратить?

— Прежде всего, мы продолжим строить школу-сад в Тамалакане и среднюю школу в Ботулу. Мы заключили договор с республиканским «Водоканалом» на водоснабжение Верхневилюйска, за счет дивидендов подготовили проект и проект канализационно-очистных сооружений.

Ну и будем строить дороги. Главой улуса я впервые стал осенью 2007 года. А летом 2008-го мы на танкетке и колесном вездеходе поехали по наслегам. Из десяти заречных наслегов дорога была только к двум, до остальных — или пешком, или вертолетом. Поэтому чиновники здесь практически не бывали. Сейчас дорога есть к семи наслегам, будем строить к трем оставшимся.

Вы не чувствуете зависть со стороны тех глав районов, кому не посчастливилось иметь акции АЛРОСА?

— Нет, зависти с их стороны я не вижу. В 2008 году мне позвонили из правительства и сказали, что Верхневилюйский и Оленекский районы признаны самыми депрессивными в республике. С тех пор мы пытаемся догнать другие районы. Конечно, это делается не только за счет дивидендов АЛРОСА, но и их доля значительная, как вы видите из нашего краткого отчета их расходования. Нельзя сказать, что мы шикуем, нужно сделать еще многое.

Так другие районы, по-вашему, вы еще не догнали?

— Думаю, пока еще нет. Поговорим об этом, когда достроим дорогу до трех оставшихся дальних наслегов.