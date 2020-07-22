Куда уходят миллиарды АЛРОСА-2. Сергей ВИНОКУРОВ: Это была мини-революция!

Мы продолжаем поиск миллиардов АЛРОСА, уплаченных восьми улусам алмазной провинции Якутии по дивидендам на акции. В предыдущем материале глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин рассказал нам, куда местными властями были потрачены 1,7 млрд рублей.

Сегодня ответ держит его сосед, глава Вилюйского улуса Сергей ВИНОКУРОВ. По его словам, часть дивидендов АЛРОСА ушли на повышение зарплат бюджетников.

Сергей ВИНОКУРОВ возглавил Вилюйский район в 2012 году. В 2017-м земляки снова избрали его своим главой. Мы спросили у Сергея Николаевича, куда Вилюйский район тратит дивиденды, ежегодно получаемые на принадлежащие ему 1,0006% акций АЛРОСА. Кстати, это на семь десятитысячных процента больше, чем у шести улусов алмазной провинции, и на три десятитысячных, чем у Мирнинского района, являющегося главной базой АЛРОСА.

Сергей Николаевич, откуда такие богатства? Почему Вилюйскому району принадлежит больше акций, чем любому другому в Якутии?

Честно скажу, не знаю. В 90-е годы, когда восемь улусов так называемой алмазной провинции получали акции АЛРОСА, главой Вилюйского района была Анастасия Кирилловна Павлова. И ей каким-то образом удалось получить хоть немного, но больше, чем другим. Но, как и все другие алмазные улусы, вплоть до 2015 года мы не чувствовали реальной отдачи от своих акций. Республиканские дотации просто сокращали на сумму получаемых нами дивидендов. И, таким образом, на размере бюджета района они не отражались.

Главой улуса я стал в 2012 году, придя с должности мэра Вилюйска. Еще будучи мэром, не раз задавался вопросом: почему дивиденды от акций не идут плюсом к бюджету. И, став главой района, обратился с этим к специалистам администрации. Основное бремя работы по изучению законодательства и составлению аргументированных доводов в нашу пользу легло на плечи начальника управления финансов Валентины Викторовны Евсеевой, ее заместителя Галины Васильевны Спиридоновой, юриста администрации Варвары Сергеевны Тыриной и управделами Клары Валерьяновны Гаврильевой.

Дом Олонхо

В итоге мы пришли к выводу, что уменьшение дотаций на сумму дивидендов незаконно. И в 2013 году во время собрания акционеров АЛРОСА мы — главы улусов алмазной провинции — собрались отдельно. Я там выступил с докладом о судьбе наших дивидендов, и многие мои коллеги были явно удивлены. Но все задумались. Ведь речь шла о серьезных деньгах, которые мы ежегодно теряли.

В начале 2014 года на Съезде муниципальных образований республики в актовом зале Минсельхоза провели круглый стол, где присутствовали делегаты от всех улусов алмазной провинции, представители министерств и ведомств. Выступили жестко, потребовав свое, указали на нарушение федеральных законов. Весной того же 2014 года получили письмо из Минфина Якутии, в котором говорилось, что практика будет пересматриваться в нашу пользу.

Тогда мы выбирали Ил Дархана, Егор Афанасьевич Борисов собрал нас всех в Верхневилюйске и объявил, что, отменит уменьшение дотаций, и дивиденды АЛРОСА пойдут плюсом к нашим бюджетам. Действительно, в конце 2014 года вышел его соответствующий указ. И в 2015-м мы начали получать настоящие дивиденды на свои акции. Это была мини-революция!

Сколько денег на свою долю акций АЛРОСА получил Вилюйский район?

В 2010-2019 годах на наши акции были начислены дивиденды в сумме 2 млрд 616 млн рублей. 79% из них — 2 млрд 67 млн пришлись на выплаты в 2017-2019 годах, когда эти деньги уже шли сверх нашего бюджета. В этот период экономические показатели АЛРОСА резко выросли, отсюда и такие выплаты. Чтобы было понятнее: за последние три года мы на дивиденды АЛРОСА получили без малого еще один годовой бюджет — это хорошие деньги.

Спросите: куда они ушли? Готов отчитаться за каждую копейку. Вилюйский район, по-моему, единственный в Якутии, кто обеспечивает жильем ветеранов тыла. На эту цель, а также на жилье для молодых семей и работников бюджетной сферы из дивидендов АЛРОСА направлен почти 71,5 млн рублей. Это 16 благоустроенных квартир, программа продолжает реализовываться.

На дороги, газификацию, электрификацию зон индивидуального жилищного строительства потрачено 30,5 миллионов. Вилюйский район также софинансировал из дивидендов строительство двух школ и пяти детских садов. Тасагарская средняя школа полностью построена на дивиденды, к 1 сентября мы ее введем. До этого года ребята в Тасагарском наслеге учились в нескольких приспособленных зданиях.

Новая школа в с. Тасагар

К слову, 40 млн рублей из дивидендов АЛРОСА мы направили на разработку проектно-сметной документации (ПСД), проведение изыскательских работ и госэкспертизы образовательных учреждений — во многом это задел на перспективу. Подготовили ПСД и провели экспертизу строящегося в Вилюйске больничного комплекса.

Осенью этого года будем вводить в эксплуатацию детский сад на 200 мест по программе государственно-частного партнерства в Вилюйске. Частично на это опять же потратили дивиденды. Полностью на деньги от алмазных акций строится Дворец культуры в Вилюйске — это 342 млн рублей. За счет дивидендов мы софинансируем программу переселения из ветхого и аварийного жилья, по ней уже построено более 400 квартир.

На строительство водопроводов, дорог, уличное освещение, обустройство территорий ежегодно район выделяет деньги нашим поселениям — 293 миллиона за последние годы. Это тоже из доходов от акций. За 28 миллионов провели оптоволокно по наслегам, работа еще продолжается. Частично за счет дивидендов построено и отремонтировано несколько участков межпоселенческих дорог. Более 143 млн рублей мы направили на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Больше 150 млн — на развитие сельского хозяйства, а это одна из основных отраслей экономики Вилюйского улуса.

Ну и на текущие мероприятия всегда выделяем деньги. Последнее событие республиканского масштаба — был у нас в 2017 году Ысыах Олонхо. Расходовали дивиденды на подготовку и празднование нынешнего юбилея Победы.

Центральная котельная в местности «Кетех», построенная на дивиденды АЛРОСА

Кто принимает решение, куда направить дивиденды?

На начальном этапе проект решения готовится коллегиально работниками улусной администрации с привлечением руководителей профильных предприятий и учреждений. Затем всё выносится на публичные слушания, и далее бюджет принимается районным Советом депутатов. Мы ежегодно отчитываемся перед депутатами и жителями всех поселений о расходовании бюджета, где в том числе рассказываем, на что потратили дивиденды АЛРОСА.

А люди на таких встречах сами интересуются судьбой алмазных денег?

Интересуются, и есть разные мнения. Бывают предложения разделить дивиденды между всеми поселениями пропорционально численности их жителей. Я против этого. Если мы разделим деньги, то их не хватит ни на один большой проект — дивиденды просто распылятся на какие-то повседневные цели и не будут работать на будущее нашего улуса. Большинство жителей и депутатов со мной согласны — мы смотрим в будущее.

Давайте про ближайшее будущее: на что хотите потратить дивиденды по итогам работы АЛРОСА в 2019 году? Пока их сумма не озвучена, но, надо полагать, деньги от акций все-таки будут.

Детсад на 200 мест в Вилюйске