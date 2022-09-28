Куда сходить по Пушкинской карте?
Куда сходить по Пушкинской карте: события в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) и его филиалах в городе Якутске
Дорогие друзья! Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) и его филиалы в г. Якутске приглашают вас на события по Пушкинской карте, в рамках которой вы можете посетить следующие постоянные экспозиции, временные выставки, экскурсии, творческие мастер-классы до конца 2022 года, купив билеты онлайн по указанным ссылкам на сайте ВМУЗЕЙ:
I. МАСТЕР-КЛАССЫ:
- ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО в основном здании музея (Кирова, 9)
Мастер-классы по живописи и графике каждые выходные
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/tvorcheskoe-prostranstvo-nhm..
- МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА «АРТ ХОЛЛ» в Галерее зарубежного искусства им. профессора М.Ф. Габышева (Петровского, 4)
Цикл мастер-классов по живописи и графике каждые выходные
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/masterskaya-hudozhnika-art-h..
- МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА «АРТ ХОЛЛ» в Картинной галерее академика Афанасия Осипова (Хабарова, 27)
Цикл мастер-классов по живописи и графике каждые выходные
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/masterskaya-hudozhnika-art-holl
II. ВХОД НА ВЫСТАВКИ И ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
✅ ВХОД НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ МУЗЕЯ (Кирова, 9)
Знакомство с коллекциями русского, отечественного и якутского изобразительного искусства.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vhod-na-postoyannuyu-ekspozi..
✅ ВХОД НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ГАЛЕРЕИ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА ИМ. ПРОФЕССОРА М.Ф. ГАБЫШЕВА (Петровского, 4)
Знакомство с искусством западноевропейских мастеров ХVI – ХIХ веков и художественными произведениями Востока.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vhod-v-galereyu-zarubezhnogo..
✅ ВХОД НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АКАДЕМИКА АФАНАСИЯ ОСИПОВА (Хабарова, 27)
Знакомство с творчеством художника-живописца Афанасия Осипова.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vhod-na-postoyannuyu-ekspozi..
III. ЭКСКУРСИИ И КВИЗ/КВЕСТ-ИГРЫ:
✅ OБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (Кирова, 9)
Знакомство с коллекциями музея
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-post..
✅ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГАЛЕРЕЕ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА ИМ. ПРОФЕССОРА М.Ф. ГАБЫШЕВА (Петровского, 4)
Знакомство с собранием якутского ученого и коллекционера Михаила Габышева
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-post..
✅ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АКАДЕМИКА АФАНАСИЯ ОСИПОВА (Хабарова, 27)
Знакомство с творчеством художника-живописца Афанасия Осипова.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-galeree-akademika-a-osipova
✅ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА ХХ ВЕКА» (Кирова, 9)
Экскурсия посвящена одному из разделов постоянной экспозиции.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-russkoe-iskusstvo-xviii-nachala-hh-veka
✅ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО ХХ ВЕКА» (Кирова, 9)
Экскурсия посвящена одному из разделов постоянной экспозиции.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-otechestvennoe-iskusstvo-hh-veka
✅ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «ИСКУССТВО ЯКУТИИ» (Кирова, 9)
Знакомство с уникальной коллекцией живописи и скульптуры Якутии.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/tematicheskaya-ekskursiya-iskusstvo-yakutii
✅ МУЗЕЙНЫЙ SET ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ (Кирова, 9)
Экскурсия и квиз/квест-игра по экспозициям музея
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/muzeynyy-set-dlya-podrostkov-i-molodezhi
✅ КВЕСТ-ИГРА «АМУР И НИМФЫ» (Петровского, 4)
Увлекательная экскурсия с элементами интерактивной игры.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/kvest-igra-amur-i-nimfy
✅ КВЕСТ-ИГРА «В ГОСТЯХ У МАСТЕРА» (Хабарова, 27)
Увлекательная экскурсия знакомит с творчеством академика Афанасия Николаевича Осипова.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/kvest-igra-v-gostyah-u-mastera
IV. ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ И ПУБЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:
✅ ВХОД НА ВЫСТАВКУ «MON AMOUR. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ» (Петровского, 4)
В основе выставки – живопись и предметы декоративно-прикладного искусства Франции XVII–XIX веков.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vystavka-mon-amour-iskusstvo-francii
- ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА «MON AMOUR. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ»
Программа включает в себя тематическую экскурсию по выставке и мастер-класс по флоротипии.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/publichnaya-programma-mon-amour-iskusstvo-francii
- АРТ-МЕДИАЦИЯ «MON AMOUR. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ»
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/art-mediaciya-mon-amour-iskusstvo-francii
✅ ВХОД НА ВЫСТАВКУ «НЕТАЮЩИЙ СНЕГ. ЧУКОТКА/ЯКУТИЯ» (Кирова, 9)
Выставка, посвященная косторезному искусству народов Чукотки и Якутии
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vystavka-netayushchiy-sneg-chukotka-yakutiya
- ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА «НЕТАЮЩИЙ СНЕГ. ЧУКОТКА/ЯКУТИЯ»
Арт-медиация по выставке и мастер-класс по карвингу
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-i-master-klass-po-karvingu-mylnaya-skazka
✅ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА» (Выставочный зал, Кирова, 12, 2 этаж)
Познавательная научно-интерактивная выставка для всей семьи!
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/interaktivnaya-vystavka-vnutri-cheloveka
V. ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ:
✅ ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ В РАМКАХ АКЦИИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА» (Кирова, 9)
Цикл концертов в рамках акции «МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА» с участием лауреата международных конкурсов Андрея Дедюкина (скрипка) и других музыкантов.
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/cikl-koncertov-muzykalnaya-sreda
✅ ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ» (Петровского, 4)
Цикл концертов в рамках программы «Музыка в музее» с участием известных музыкантов рсепублики!
Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/cikl-koncertov-muzyka-i-zhivopis-1
Полная информация на официальном сайте сайте музея: https://sakhamuseum.ru/ в разделе Пушкинская карта
По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (4112) 33-52-79, отдел социокультурных взаимодействий НХМ РС (Я).
+7 (999) 174-67-82
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