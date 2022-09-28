Куда сходить по Пушкинской карте: события в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) и его филиалах в городе Якутске

Дорогие друзья! Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) и его филиалы в г. Якутске приглашают вас на события по Пушкинской карте, в рамках которой вы можете посетить следующие постоянные экспозиции, временные выставки, экскурсии, творческие мастер-классы до конца 2022 года, купив билеты онлайн по указанным ссылкам на сайте ВМУЗЕЙ:

I. МАСТЕР-КЛАССЫ:

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО в основном здании музея (Кирова, 9)

Мастер-классы по живописи и графике каждые выходные

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/tvorcheskoe-prostranstvo-nhm..

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА «АРТ ХОЛЛ» в Галерее зарубежного искусства им. профессора М.Ф. Габышева (Петровского, 4)

Цикл мастер-классов по живописи и графике каждые выходные

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/masterskaya-hudozhnika-art-h..

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА «АРТ ХОЛЛ» в Картинной галерее академика Афанасия Осипова (Хабарова, 27)

Цикл мастер-классов по живописи и графике каждые выходные

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/masterskaya-hudozhnika-art-holl

II. ВХОД НА ВЫСТАВКИ И ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:

✅ ВХОД НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ МУЗЕЯ (Кирова, 9)

Знакомство с коллекциями русского, отечественного и якутского изобразительного искусства.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vhod-na-postoyannuyu-ekspozi..

✅ ВХОД НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ГАЛЕРЕИ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА ИМ. ПРОФЕССОРА М.Ф. ГАБЫШЕВА (Петровского, 4)

Знакомство с искусством западноевропейских мастеров ХVI – ХIХ веков и художественными произведениями Востока.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vhod-v-galereyu-zarubezhnogo..

✅ ВХОД НА ПОСТОЯННУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АКАДЕМИКА АФАНАСИЯ ОСИПОВА (Хабарова, 27)

Знакомство с творчеством художника-живописца Афанасия Осипова.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vhod-na-postoyannuyu-ekspozi..

III. ЭКСКУРСИИ И КВИЗ/КВЕСТ-ИГРЫ:

✅ OБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (Кирова, 9)

Знакомство с коллекциями музея

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-post..

✅ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГАЛЕРЕЕ ЗАРУБЕЖНОГО ИСКУССТВА ИМ. ПРОФЕССОРА М.Ф. ГАБЫШЕВА (Петровского, 4)

Знакомство с собранием якутского ученого и коллекционера Михаила Габышева

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-post..

✅ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЭКСПОЗИЦИИ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ АКАДЕМИКА АФАНАСИЯ ОСИПОВА (Хабарова, 27)

Знакомство с творчеством художника-живописца Афанасия Осипова.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/obzornaya-ekskursiya-po-galeree-akademika-a-osipova

✅ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII – НАЧАЛА ХХ ВЕКА» (Кирова, 9)

Экскурсия посвящена одному из разделов постоянной экспозиции.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-russkoe-iskusstvo-xviii-nachala-hh-veka

✅ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО ХХ ВЕКА» (Кирова, 9)

Экскурсия посвящена одному из разделов постоянной экспозиции.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-otechestvennoe-iskusstvo-hh-veka

✅ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «ИСКУССТВО ЯКУТИИ» (Кирова, 9)

Знакомство с уникальной коллекцией живописи и скульптуры Якутии.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/tematicheskaya-ekskursiya-iskusstvo-yakutii

✅ МУЗЕЙНЫЙ SET ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ (Кирова, 9)

Экскурсия и квиз/квест-игра по экспозициям музея

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/muzeynyy-set-dlya-podrostkov-i-molodezhi

✅ КВЕСТ-ИГРА «АМУР И НИМФЫ» (Петровского, 4)

Увлекательная экскурсия с элементами интерактивной игры.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/kvest-igra-amur-i-nimfy

✅ КВЕСТ-ИГРА «В ГОСТЯХ У МАСТЕРА» (Хабарова, 27)

Увлекательная экскурсия знакомит с творчеством академика Афанасия Николаевича Осипова.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/kvest-igra-v-gostyah-u-mastera

IV. ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ И ПУБЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ:

✅ ВХОД НА ВЫСТАВКУ «MON AMOUR. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ» (Петровского, 4)

В основе выставки – живопись и предметы декоративно-прикладного искусства Франции XVII–XIX веков.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vystavka-mon-amour-iskusstvo-francii

ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА «MON AMOUR. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ»

Программа включает в себя тематическую экскурсию по выставке и мастер-класс по флоротипии.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/publichnaya-programma-mon-amour-iskusstvo-francii

АРТ-МЕДИАЦИЯ «MON AMOUR. ИСКУССТВО ФРАНЦИИ»

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/art-mediaciya-mon-amour-iskusstvo-francii

✅ ВХОД НА ВЫСТАВКУ «НЕТАЮЩИЙ СНЕГ. ЧУКОТКА/ЯКУТИЯ» (Кирова, 9)

Выставка, посвященная косторезному искусству народов Чукотки и Якутии

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/vystavka-netayushchiy-sneg-chukotka-yakutiya

ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА «НЕТАЮЩИЙ СНЕГ. ЧУКОТКА/ЯКУТИЯ»

Арт-медиация по выставке и мастер-класс по карвингу

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-i-master-klass-po-karvingu-mylnaya-skazka

✅ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА» (Выставочный зал, Кирова, 12, 2 этаж)

Познавательная научно-интерактивная выставка для всей семьи!

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/interaktivnaya-vystavka-vnutri-cheloveka

V. ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ:

✅ ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ В РАМКАХ АКЦИИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА» (Кирова, 9)

Цикл концертов в рамках акции «МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА» с участием лауреата международных конкурсов Андрея Дедюкина (скрипка) и других музыкантов.

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/cikl-koncertov-muzykalnaya-sreda

✅ ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ «МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ» (Петровского, 4)

Цикл концертов в рамках программы «Музыка в музее» с участием известных музыкантов рсепублики!

Купить билет по ссылке: https://vmuzey.com/event/cikl-koncertov-muzyka-i-zhivopis-1

Полная информация на официальном сайте сайте музея: https://sakhamuseum.ru/ в разделе Пушкинская карта

По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (4112) 33-52-79, отдел социокультурных взаимодействий НХМ РС (Я).