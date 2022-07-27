27.07.2022
19:10
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Путешествия & Отдых

Куда россияне могут поехать без виз?

По последним данным Консульского информационного портала МИД РФ, россияне с общегражданскими паспортами могут осуществить безвизовые поездки почти в 70 стран мира, включая Азию, Африку, Северную и Южную Америки, сообщает сайт aif.ru.

Так, например, граждане России могут въезжать без виз в следующие иностранные государства:

  • Азербайджан
  • Армения
  • Барбадос
  • Белоруссия
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Таджикистан
  • Узбекистан
  • Молдавия
  • Сент-Люсия
  • Южная Осетия

Безвизовый режим России с другими странами предполагает меньший срок нахождения в стране. Например, пребывание до 90 дней без визы для граждан РФ разрешено в таких странах, как:

  • Абхазия
  • Албания
  • Багамские Острова
  • Вануату
  • Коста-Рика
  • Мальдивы
  • Марокко
  • Сент-Китс и Невис
  • Суринам
  • Тринидад и Тобаго
  • Тунис
  • Фиджи
  • ЮАР

Без визы до 90 дней в течение 180 дней пускают следующие иностранные государства:

  • Антигуа и Барбуда
  • Аргентина
  • Белиз
  • Боливия
  • Бразилия
  • Венесуэла
  • Гайана
  • Гватемала
  • Гондурас
  • Гренада
  • Доминика
  • Израиль
  • Катар
  • Колумбия
  • Куба
  • Намибия
  • Никарагуа
  • ОАЭ
  • Панама
  • Парагвай
  • Перу
  • Сальвадор
  • Сент-Винсент и Гренадины
  • Уругвай
  • Чили
  • Эквадор

Без визы до 30 дней принимают:

  • Индонезия
  • Специальный административный район Макао, Китай
  • Лаос
  • Малайзия
  • Маршалловы острова
  • Федеративные Штаты Микронезии
  • Палау
  • Сейшельские острова
  • Сербия
  • Таиланд
  • Тонга
  • Филиппины
  • Черногория
  • Эсватини

В Доминиканской Республике без визы можно находится до 60 дней, а вот Вьетнам и островное государство Сан-Томе и Принсипи разрешают безвизовое посещение только на 15 дней.

Фото: сайт aif.ru
Источник: сайт aif.ru

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