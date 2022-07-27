Куда россияне могут поехать без виз?

По последним данным Консульского информационного портала МИД РФ, россияне с общегражданскими паспортами могут осуществить безвизовые поездки почти в 70 стран мира, включая Азию, Африку, Северную и Южную Америки, сообщает сайт aif.ru.

Так, например, граждане России могут въезжать без виз в следующие иностранные государства:

Азербайджан

Армения

Барбадос

Белоруссия

Казахстан

Киргизия

Таджикистан

Узбекистан

Молдавия

Сент-Люсия

Южная Осетия

Безвизовый режим России с другими странами предполагает меньший срок нахождения в стране. Например, пребывание до 90 дней без визы для граждан РФ разрешено в таких странах, как:

Абхазия

Албания

Багамские Острова

Вануату

Коста-Рика

Мальдивы

Марокко

Сент-Китс и Невис

Суринам

Тринидад и Тобаго

Тунис

Фиджи

ЮАР

Без визы до 90 дней в течение 180 дней пускают следующие иностранные государства:

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Белиз

Боливия

Бразилия

Венесуэла

Гайана

Гватемала

Гондурас

Гренада

Доминика

Израиль

Катар

Колумбия

Куба

Намибия

Никарагуа

ОАЭ

Панама

Парагвай

Перу

Сальвадор

Сент-Винсент и Гренадины

Уругвай

Чили

Эквадор

Без визы до 30 дней принимают:

Индонезия

Специальный административный район Макао, Китай

Лаос

Малайзия

Маршалловы острова

Федеративные Штаты Микронезии

Палау

Сейшельские острова

Сербия

Таиланд

Тонга

Филиппины

Черногория

Эсватини

В Доминиканской Республике без визы можно находится до 60 дней, а вот Вьетнам и островное государство Сан-Томе и Принсипи разрешают безвизовое посещение только на 15 дней.