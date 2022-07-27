Куда россияне могут поехать без виз?
По последним данным Консульского информационного портала МИД РФ, россияне с общегражданскими паспортами могут осуществить безвизовые поездки почти в 70 стран мира, включая Азию, Африку, Северную и Южную Америки, сообщает сайт aif.ru.
Так, например, граждане России могут въезжать без виз в следующие иностранные государства:
- Азербайджан
- Армения
- Барбадос
- Белоруссия
- Казахстан
- Киргизия
- Таджикистан
- Узбекистан
- Молдавия
- Сент-Люсия
- Южная Осетия
Безвизовый режим России с другими странами предполагает меньший срок нахождения в стране. Например, пребывание до 90 дней без визы для граждан РФ разрешено в таких странах, как:
- Абхазия
- Албания
- Багамские Острова
- Вануату
- Коста-Рика
- Мальдивы
- Марокко
- Сент-Китс и Невис
- Суринам
- Тринидад и Тобаго
- Тунис
- Фиджи
- ЮАР
Без визы до 90 дней в течение 180 дней пускают следующие иностранные государства:
- Антигуа и Барбуда
- Аргентина
- Белиз
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гайана
- Гватемала
- Гондурас
- Гренада
- Доминика
- Израиль
- Катар
- Колумбия
- Куба
- Намибия
- Никарагуа
- ОАЭ
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Сент-Винсент и Гренадины
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Без визы до 30 дней принимают:
- Индонезия
- Специальный административный район Макао, Китай
- Лаос
- Малайзия
- Маршалловы острова
- Федеративные Штаты Микронезии
- Палау
- Сейшельские острова
- Сербия
- Таиланд
- Тонга
- Филиппины
- Черногория
- Эсватини
В Доминиканской Республике без визы можно находится до 60 дней, а вот Вьетнам и островное государство Сан-Томе и Принсипи разрешают безвизовое посещение только на 15 дней.
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