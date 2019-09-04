Куда направилась мэр Якутска?

Руководитель окружной администрации столицы республики Сардаана Авксентьева и ее заместитель Максим Трофимов посетили генерирующие объекты ПАО «Якутскэнерго». Первый заместитель генерального директора – главный инженер Якутскэнерго Игорь Шкурко познакомил главу города с Якутской ТЭЦ, Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2.

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Начав экскурсию со станции-долгожительницы, ЯТЭЦ, где директор Вадим Андриевский рассказал мэру о важном в теплоснабжении процессе химводоподготовки, гости завершили ее на новейшем энергообъекте, Якутской ГРЭС-2. Также директор ЯГРЭС Руслан Исхаков показал гостям сердце ГРЭС-1 – машинный зал, центральный щит управления и новый объект теплоснабжения – пиковую водогрейную котельную.

Большая экскурсия по станциям состоялась в преддверии отопительного сезона. Компания Якутскэнерго, полностью завершив подготовку к зиме собственных объектов, занимается приемкой и оформлением актов готовности к приему тепла объектами города Якутска.