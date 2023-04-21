21.04.2023
21:31
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Якутск

Куда подать заявку на откачку талых вод в Якутске?

Жители Якутска и пригородов могут подать заявки на откачку талых вод специалистам ЖКХ территориальных органов управления по телефонам:

Автодорожный – 40-32-40, 40-31-40;
Гагаринский – 40-27-13;
Губинский – 45-32-25;
Октябрьский – 32-14-89;
Строительный – 43-94-26;
Промышленный – 35-00-08;
Сайсарский — 34-79-13, 40-24-98;
Центральный – 32-51-61, 34-34-21;
мкр. Кангалассы – 20-06-10;
село Маган – 40-61-77;
мкр. Марха – 20-44-97, 20-43-83;
село Пригородное – 47-37-26;
село Табага – 40-84-75;

Фото: Телеграм
Источник: тгк МЦУ Якутск

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