Куда обращаться якутянам, оказавшимся за границей?

Якутяне, находящиеся за пределами страны, могут обратиться на горячую линию «122»

Якутяне, попавшие в сложную ситуацию за рубежом, испытывающие трудности с возвращением на территорию Российской Федерации в связи с закрытием воздушных пространств, могут обратиться на единую горячую линию «122». Об этом сообщил заместитель министра по внешним связям и делам народов республики Сергей Хатылыков в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха». В министерстве по внешним связям и делам народов Якутии работает штаб по обращениям граждан, находящихся за рубежом. Номер круглосуточной горячей линии: 122 (из-за пределов республики – 8-800-100-60-59 или +7-800-100-60-59), голосовое меню кнопка 6, подпункт кнопка 4.

«Линия работает по вопросам и обращениям граждан, которые находятся за пределами Российской Федерации. К нам могут обращаться люди, которые испытывают трудности с возвращением, это могут быть и студенты, а также те, кто проходят лечение, работают в других странах, в связи с закрытием воздушных пространств, отменой регулярных рейсом. Мы всех вносим в список, передаем рекомендации министерству иностранных дел РФ, проводим консультационную и практическую работу», — сказал Сергей Хатылыков.

В рамках штаба министерства начала работу оперативная группа по приёму вопросов от экспортеров и заявок от предпринимателей, предприятий и организаций на содействие в поиске, оформлении и завозе товаров, услуг, оборудования и иной продукции в целях замещения продукции, подпавшей под санкции и ограничительные меры со стороны ряда стран.

По данным вопросам необходимо обращаться по горячей линии 122, голосовое меню кнопка 6, подпункт кнопка 4 или по телефону: (4112) 506-725 и электронной почте: mvsdn@sakha.gov.ru