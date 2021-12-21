Куда обращаться, если в квартире холодно

При возникновении проблем с низкой температурой в квартире, прежде всего потребителю необходимо обратиться к исполнителю услуг – в управляющую компанию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от способа управления в многоквартирном доме. В их работу входит обследование жилого помещения, замер температуры в комнатах, в узле управления, иногда в подъезде и т.д.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна составлять в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31˚С и ниже – в жилых помещениях не ниже + 20˚С, в угловых комнатах — +22˚С. Температура воздуха в ванной или совмещенном помещении уборной и ванной должна быть + 24-26 ˚С.

Управляющая организация обязана обеспечить температурный режим не только в квартирах, но и на лестничных клетках, помещениях чердаков и подвалов, где допустимая температура воздуха должна составлять 16 градусов. Нельзя забывать и о том, что отопление в квартире, должно предоставляться круглосуточно и бесперебойно. В течение месяца допустимое время перерыва отопления не может быть больше 24 часов суммарно.

Исполнитель должен прийти, провести замеры температуры в помещениях, составить акт в двух экземплярах, в котором указывается наличие либо отсутствие нарушений качества предоставляемой услуги по отоплению. Если никто не приходит, не делает замеры, жильцы могут составить акт в присутствии соседей, с обязательной фиксацией температуры, поясняет руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

При этом, самостоятельный замер температуры делается в середине комнаты в 0,5 метрах от радиатора на высоте одного метра, в дневное время, предварительно отключив обогреватели. Измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96). Далее, с заявлением и актом необходимо обратиться к исполнителю услуг для перерасчета и устранением причины.

В случае бездействия управляющей организации, граждане вправе обратиться в Управление госстройжилнадзора РС (Я), также воспользовавшись формой подачи обращений через ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main.