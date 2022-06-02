Куда направить средства капитала «Дети столетия»?

В Якутии наиболее популярными направлениями использования капитала «Дети столетия» для детей, рождённых в 2022 году, являются улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства

На 31 мая 2022 года 206 семей распорядились средствами целевого капитала на общую сумму более 20 млн 077 тысяч рублей. Родители направили средства целевого капитала «Дети столетия» на улучшение жилищных условий (148 семей на 14 357 330,65 рублей), приобретение транспортного средства (55 семей на 5 420 000 рублей), развитие личного подсобного хозяйства (две семьи на 200 000 рублей), вклад в кредитные организации в пользу ребёнка (одна семья на 100 000 рублей).

По состоянию на 31 мая 2022 года принято 2 978 решений о предоставлении права на целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей, учреждённый Главой Якутии Айсеном Николаевым в честь Года Матери и 100-летия образования Якутской АССР.

Напомним, оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств – расширен.

Целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдаётся всем детям, рождённым (усыновлённым) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребенка.

Средства целевого капитала можно направить на улучшение жилищных условий, приобретение транспортного средства, семейный отдых по Российской Федерации. Также средства могут быть направлены на размещение денежных средств во вкладах кредитных организаций в пользу ребёнка, на получение образования ребёнком, оказание ребёнку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда ребёнка и сопровождающего его лица, приобретение лекарственных препаратов и средств, на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники, на страхование жизни и здоровья ребёнка.