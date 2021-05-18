Куда летит пароход Глушко?

Александр БУГАЕВ назначен на должность первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации № 1267-р «О первом заместителе Министра просвещения Российской Федерации» 17 мая подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил МИШУСТИН, сообщается на сайте Минпросвещения России.

«Назначить Бугаева Александра Вячеславовича первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в распоряжении.

Александр Бугаев занимал должность Руководителя Федерального агентства по делам молодёжи с марта 2017 года по май 2021 года.

Ранее этот пост занимал якутянин Дмитрий ГЛУШКО. О новом месте работы Дмитрия Евгеньевича не сообщается. Тем временем, он разместил в своем инстаграм неоднозначный пост с подписью:

Наш пароход вперёд летит!!! 🙂

Справка

Родился 5 мая 1975 года в городе Якутске.

Образование:

Педагогический институт Якутского государственного университета, специальность «социальный педагог – социальный работник».

Учёная степень/учёное звание:

Кандидат педагогических наук.

Трудовая деятельность:

– учитель школ № 26 и № 24 города Якутска;

– главный специалист Межведомственной исполнительной дирекции по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни Республики Саха (Якутия);

– главный специалист Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия);

– заместитель генерального директора Института развития образования Министерства образования Республики Саха (Якутия);

– первый заместитель министра по молодёжной политике Республики Саха (Якутия);

– первый заместитель министра науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия);

– вице-президент Республики Саха (Якутия);

– государственный советник Республики Саха (Якутия);

– министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);

– заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке;

– заместитель генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»;

– заместитель, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации.