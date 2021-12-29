Куда летать якутянам по субсидированным авиабилетам в 2022-м

В Росавиации объявили результаты конкурса на получение субсидий для авиаперевозчиков

В Федеральном агентстве воздушного транспорта объявили результаты проведения отбора авиаперевозчиков для обеспечения доступности воздушных перевозок населению. Среди получателей субсидии – авиакомпании, осуществляющие рейсы в Якутию.

В следующем году субсидии на перевозки льготных категорий граждан по решению Росавиации получат авиакомпании:

— «АЛРОСА» на маршруты из Мирного в Анапу, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, а также из Полярного в Краснодар, Москву, Новосибирск, Симферополь, Сочи;

— «Аэрофлот» на маршрут из Якутска в Москву;

— «ИрАэро» на маршрут из Якутска в Москву;

— «Ред Вингс» на маршруты из Якутска в Екатеринбург и Сочи;

— «Авиакомпания «Сибирь» на маршруты из Мирного в Анапу, Санкт-Петербург, из Полярного в Москву, а также из Якутска во Владивосток;

— «Уральские авиалинии» на маршрут из Якутска в Геленджик;

— «Якутия» на маршруты из Благовещенска в Якутск, из Красноярска в Якутск, из Нерюнгри в Москву, Новосибирск, Симферополь, из Якутска в Анапу, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Улан – Удэ, Хабаровск, Южно-Сахалинск.

К льготным категориям относятся: граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, дети с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы, а также граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

В 2022 году по субсидированным билетам для всех жителей Дальнего Востока без возрастных ограничений рейсы будут осуществлять авиакомпании:

— «АЛРОСА» по маршрутам из Мирного в Москву и из Полярного в Москву;

— «Аэрофлот» по маршруту из Якутска в Москву;

— «Ред Вингс» по маршруту из Мирного в Санкт-Петербург и из Якутска в Санкт-Петербург;

— «Якутия» по маршруту из Нерюнгри в Москву.