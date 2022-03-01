Куда девались городские автобусы?

Видеофакт: сегодня с утра в ФБ сообществе «Общественная группа Якутяне» люди жаловались на то, что автобусы стали ходить с большим интервалом.

Люди пишут: «Я сегодня ждала 6 автобус 30 минут, многие не влезли, я опоздала на работу, дистанции никакой нет, что творится с автобусами, люди говорят, что уже с зимы, сняли автобусы, говорят, с маршрута из-за техосмотра, что за бардак, давайте ставить этот вопрос! Народ возмущается, а водитель отвечает, что автобусов не хватает. Что-то там наша Мэрия говорила о закупке автобусов…».