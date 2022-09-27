27.09.2022
12:12
562

Общество

Куда делся абонент? Смогут ли мобилизованные взять телефон в часть

Как граждане будут держать связь с родными?

Смогут ли россияне, попавшие под частичную мобилизацию и не только они, но и те, кто проходит срочную службу, а также «контрактники», пользоваться в военной части мобильным телефоном?

Да, но только кнопочным, сообщает yakutiamedia.ru

Из соображений безопасности на территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами.

Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.

Фото— и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена!

Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia
Источник: yakutiamedia.ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх