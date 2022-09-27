27.09.2022
12:12
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Общество
Куда делся абонент? Смогут ли мобилизованные взять телефон в часть
Как граждане будут держать связь с родными?
Смогут ли россияне, попавшие под частичную мобилизацию и не только они, но и те, кто проходит срочную службу, а также «контрактники», пользоваться в военной части мобильным телефоном?
Да, но только кнопочным, сообщает yakutiamedia.ru
Из соображений безопасности на территории воинских частей запрещено пользоваться смартфонами.
Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.
Фото— и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена!
Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia
Источник: yakutiamedia.ru
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