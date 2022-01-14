Куда делись 177 миллионов?

В Якутии перед судом предстанут организатор и участники преступного сообщества, похитившие свыше 177 миллионов рублей, предназначенные на поддержку малого и среднего предпринимательства

Завершено расследование уголовных дел в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия), ее заместителя и других участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Противоправная деятельность организатора и участников преступного сообщества была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Управления уголовного розыска.

В ходе следствия установлено, что бывший руководитель некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике, создала сообщество, структура которого включала в себя четыре организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.

Злоумышленница вовлекла в сообщество своего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Кроме того, она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.

Участники преступных групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.

Таким образом, в период с июня 2017 года по август 2020 года, при заключении 66 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО, участники сообщества совершили хищение с расчетного счета Фонда денежные средства на общую сумму свыше 177 миллионов рублей, предназначенные на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике.

Впоследствии путем проведения финансовых операций похищенные средства были легализованы.

В отношении организатора и двух активных участников преступного сообщества была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные обвиняемые находятся под домашним арестом и подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время прокуратурой Республики Саха (Якутия) утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух жителей города Якутска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

Уголовные дела расследованы Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Оперативное сопровождение уголовных дел осуществлялось оперативниками МВД по Республике Саха (Якутия) при участии регионального УФСБ.