30.06.2021
13:01
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Политика
Куда делась тонна золота? Тумусов держит ответ
Известный политик, депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ ответил на каверзные вопросы блогера Николь ЕГОРОВОЙ.
Куда делась тонна золота?
Сколько денег было в САПИ?
Есть ли фармзавод на Украине?
Почем мандат депутата?
В Израиле молятся на портрет якутянина?
#Куда делась тонна золота? Тумусов держит ответ#республика саха (якутия)#рся#Саха#Федот Тумусов#Якутия#Якутск
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