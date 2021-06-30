30.06.2021
13:01
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Политика

Куда делась тонна золота? Тумусов держит ответ

Известный политик, депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ ответил на каверзные вопросы блогера Николь ЕГОРОВОЙ.

Куда делась тонна золота?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y-MKAmQFkW0&feature=youtu.be
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