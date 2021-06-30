Куда делась тонна золота? Тумусов держит ответ

Известный политик, депутат Госдумы Федот ТУМУСОВ ответил на каверзные вопросы блогера Николь ЕГОРОВОЙ. Куда делась тонна золота?

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