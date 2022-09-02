Куда чаще всего летали летом и сколько платили за билеты?

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом. По данным аналитиков, на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось 87,7% спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.

Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2% спроса, в прошлом году показатель был 6,1%. Средний чек за перелёт по этому маршруту составил 14 602 рубля туда-обратно.

На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург. Между этим городами летом совершалось 6,4% перелётов — эта доля вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек по маршруту по итогам лета составил 5 898 рублей в обе стороны.

Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва — Калининград, его доля составила 3% (в прошлом году было 2,3%). А средний чек на этом направлении — 10 689 рублей туда-обратно.

Также в топ-5 вошли маршруты Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Сочи. Средние чеки на этих направлениях составили соответственно 10 323 и 18 579 рублей туда-обратно.

Помимо перечисленных направлений, у путешественников из Москвы были популярны Махачкала, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Омск, Тюмень, Красноярск и Мурманск. Авиатуристы из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Сочи, проявляли особый интерес к Калининграду и Казани. Кроме того, в рейтинг 20 самых востребованных направлений по итогам лета вошёл маршрут Сочи — Екатеринбург.

Топ-20 авианаправлений по России летом 2022 года