02.09.2022
16:42
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Путешествия & Отдых

Куда чаще всего летали летом и сколько платили за билеты?

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом. По данным аналитиков, на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось 87,7% спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.

Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2% спроса, в прошлом году показатель был 6,1%. Средний чек за перелёт по этому маршруту составил 14 602 рубля туда-обратно.

На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург. Между этим городами летом совершалось 6,4% перелётов — эта доля вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек по маршруту по итогам лета составил 5 898 рублей в обе стороны.

Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва — Калининград, его доля составила 3% (в прошлом году было 2,3%). А средний чек на этом направлении — 10 689 рублей туда-обратно.

Также в топ-5 вошли маршруты Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Сочи. Средние чеки на этих направлениях составили соответственно 10 323 и 18 579 рублей туда-обратно.

Помимо перечисленных направлений, у путешественников из Москвы были популярны Махачкала, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Омск, Тюмень, Красноярск и Мурманск. Авиатуристы из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Сочи, проявляли особый интерес к Калининграду и Казани. Кроме того, в рейтинг 20 самых востребованных направлений по итогам лета вошёл маршрут Сочи — Екатеринбург.

Топ-20 авианаправлений по России летом 2022 года

НаправлениеДоля пассажировСредний чек туда-обратно
Москва — Сочи8,20%14 602
Москва — Санкт-Петербург6,40%5 898
Москва — Калининград3,00%10 689
Москва — Минеральные Воды2,60%10 323
Санкт-Петербург — Сочи2,50%18 579
Москва — Махачкала2,40%13 291
Москва — Екатеринбург2,00%8 387
Москва — Казань1,80%7 050
Санкт-Петербург — Калининград1,70%9 440
Москва — Уфа1,70%7 689
Москва — Самара1,50%7 479
Москва — Новосибирск1,20%13 163
Сочи — Екатеринбург1,10%20 623
Москва — Волгоград1,00%8 207
Москва — Пермь1,00%7 776
Москва — Омск1,00%10 437
Москва — Тюмень1,00%10 106
Москва — Красноярск1,00%15 911
Санкт-Петербург — Казань1,00%10 312
Москва — Мурманск0,90%9 986

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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