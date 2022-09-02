Куда чаще всего летали летом и сколько платили за билеты?
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, какие города России пользовались наибольшим спросом у авиатуристов прошедшим летом. По данным аналитиков, на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось 87,7% спроса. Средний чек за авиабилет по России составил 8 830 рублей в одну сторону.
Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Сочи. На его долю пришлось 8,2% спроса, в прошлом году показатель был 6,1%. Средний чек за перелёт по этому маршруту составил 14 602 рубля туда-обратно.
На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург. Между этим городами летом совершалось 6,4% перелётов — эта доля вдвое больше, чем годом ранее. Средний чек по маршруту по итогам лета составил 5 898 рублей в обе стороны.
Замыкает тройку самых востребованных направлений маршрут Москва — Калининград, его доля составила 3% (в прошлом году было 2,3%). А средний чек на этом направлении — 10 689 рублей туда-обратно.
Также в топ-5 вошли маршруты Москва — Минеральные Воды и Санкт-Петербург — Сочи. Средние чеки на этих направлениях составили соответственно 10 323 и 18 579 рублей туда-обратно.
Помимо перечисленных направлений, у путешественников из Москвы были популярны Махачкала, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Омск, Тюмень, Красноярск и Мурманск. Авиатуристы из Санкт-Петербурга, помимо Москвы и Сочи, проявляли особый интерес к Калининграду и Казани. Кроме того, в рейтинг 20 самых востребованных направлений по итогам лета вошёл маршрут Сочи — Екатеринбург.
Топ-20 авианаправлений по России летом 2022 года
|Направление
|Доля пассажиров
|Средний чек туда-обратно
|Москва — Сочи
|8,20%
|14 602
|Москва — Санкт-Петербург
|6,40%
|5 898
|Москва — Калининград
|3,00%
|10 689
|Москва — Минеральные Воды
|2,60%
|10 323
|Санкт-Петербург — Сочи
|2,50%
|18 579
|Москва — Махачкала
|2,40%
|13 291
|Москва — Екатеринбург
|2,00%
|8 387
|Москва — Казань
|1,80%
|7 050
|Санкт-Петербург — Калининград
|1,70%
|9 440
|Москва — Уфа
|1,70%
|7 689
|Москва — Самара
|1,50%
|7 479
|Москва — Новосибирск
|1,20%
|13 163
|Сочи — Екатеринбург
|1,10%
|20 623
|Москва — Волгоград
|1,00%
|8 207
|Москва — Пермь
|1,00%
|7 776
|Москва — Омск
|1,00%
|10 437
|Москва — Тюмень
|1,00%
|10 106
|Москва — Красноярск
|1,00%
|15 911
|Санкт-Петербург — Казань
|1,00%
|10 312
|Москва — Мурманск
|0,90%
|9 986
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