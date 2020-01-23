Кубок Золотого Алдана уехал в Намский улус

Традиционный открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд «Кубок Золотого Алдана» состоялся в СК «Металлург» Алдана. Кубок проводится ежегодно с конца 90-х годов прошлого века. На этот раз в турнире приняли участие 6 мужских команд: алданский «Энергетик» и сборная Алдана, ВК «Олимп» и ВК «Аурум» из Якутска, команды Намского улуса и города Нерюнгри.

На торжественной церемонии открытия волейболистов приветствовали замглавы МО «Алданский район» по социальным вопросам Игорь Васильевич САХНО, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Валентин Игоревич СЕМЕРКОВ, председатель ОО «Ассоциации футбола и хоккея в Алданском районе РС (Я)» Алексей Юрьевич КИСЕЛЕВ. Перед участниками и болельщиками выступил народный хореографический коллектив «Шармант» (руководитель Г. Б. ЗЕМСКАЯ).

После двух дней спортивных встреч на волейбольной площадке первое место турнира-2020 уверенно завоевала команда Намского улуса, второе место заняла команда ВК «Аурум» (город Якутск), на третьем месте команда ВК «Олимп», также из столицы республики.

Команда «Энергетик» (Алдан) была близка в матче с ВК «Олимп» к бронзовым медалям, но проиграла в решающей партии и заняла 4-е место.

Прошлогодний победитель этого турнира команда города Нерюнгри на этот раз была лишь на 6-й строчке. Лучшим игроком турнира признан Павел ОБУТОВ (Намский улус), лучшим нападающим Евгений БЕЛЫХ (ВК «Олимп»), лучшим защитником — СЕМЕНОВ Михаил (ВК «Аурум»), лучший связующий турнира — Николай ПОТАПОВ (Намский улус), лучший судья — Иван ПЛОЦКИЙ.

Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Специальные денежные призы от компании «Континент» были вручены Михаилу Семенову (ВК «Аурум») и Павлу Обутову (Намский улус).

Волейбольный турнир «Кубок Золотого Алдана» организован и проведен «Ассоциацией футбола и хоккея в Алданском районе» (председатель Алексей КИСЕЛЕВ), общественная спортивная организация благодарна Валентину Игоревичу СЕМЕРКОВУ, компании «Континент» за спонсорскую помощь, главному судье чемпионата Сергею Анатольевичу ШУШЕНЬКОВУ, судьям Антону ВАРАКОСОВУ, Ивану Плоцкому, секретарю соревнований Зухре СЕКУ.