Кубок Водоканала: Участники получат призы

С завтрашнего дня начнется выдача медалей и футболок участников забега «Кубок Водоканала».

АО «Водоканал» опубликовало график выдачи комплектов участников. Напомним, что все зарегистрировавшиеся на забег любители бега гарантированно получат футболки и медали участников. Лучшие в своих дистанциях и возрастных категориях получат также кубки и призовые выплаты, график выдачи которых будет опубликован после завершения онлайн-забега.

Напомним, изначально забег на Кубок Водоканала планировали провести весной этого года, но из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, праздник для любителей бега перенесли. А чтобы обеспечить безопасность участников, его решили провести в онлайн-формате.

На сегодняшний день свои дистанции пробежали порядка 20 участников, около 150 бегунов готовятся выйти на старт. При этом регистрация на забег «Кубок Водоканала» открыта до 10 августа этого года, сами забеги в онлайн-формате проводятся до 15 августа включительно.

С графиком выдачи комплектов участников и подробной информацией о забеге можно ознакомиться на официальном сайте АО «Водоканал».