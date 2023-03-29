Кубок Водоканала: Официальные итоги соревнований

В минувшие выходные в Якутске прошел четвертый Кубок Водоканала. В этом году на старт вышли более 300 человек. Помимо участников из Якутска, на старт вышли бегуны из Намского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Вилюйского, Мирнинского районов.

«Четыре года назад накануне дня рождения Водоканала мы учредили этот пробег. Сегодня Кубок Водоканала стал массовым, традиционным, ежегодным и входит в календарь Федерации легкой атлетики Якутии как первый массовый забег, начало бегового сезона в республике. Этот год объявлен Годом труда и мне очень отрадно видеть, что в пробеге участвует достаточно много водоканальцев — записалось более 50 человек», — сказал генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

Абсолютными победителями Кубка Водоканала в полумарафоне стали Мирослав Бурнашев, Полина Слободчикова.

Абсолютные чемпионы на дистанции 10 км — Самуил Семенов, Саргылана Лугинова, на 3 км — Айсен Васильев, Вероника Кутанова-Донская.

Среди юниоров одержали победу Лилиана Лукина и Эрхан Стручков.

Кубки абсолютных чемпионов победители получили из рук мастера спорта международного класса, Чемпионки России в беге на 100 км Изабеллы Борисовой.

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С итоговыми протоколами можно ознакомиться здесь.

Старейшим участником пробега стала Варвара Михайлова, в этот день ей исполнилось 80 лет. Она отметила свой юбилей пробегом на дистанции 3 км. «В этом году это мой последний пробег. Призываю молодежь быть активными, вести здоровый образ жизни», — отметила она.

73-летний легкоатлет Василий Горбунов из поселка Светлый Мирнинского района традиционно участвует в Кубке Водоканала. В этом году он пробежал дистанцию на 10 км за 1 час 10 мин 21 сек. Занимается бегом последние 22 года и участвует в соревнованиях, не смотря на морозы. В этом году он выступил в экстремальном забеге в Оймяконе.

«Я благодарен Анатолию Кырджагасову и Водоканалу за праздник бега и здорового образа жизни. Участвую в четвертый раз с самого первого пробега. Каждый год улучшается уровень организации и проведения соревнований, растет число участников. Сам я бегаю на ежедневно на протяжении десяти лет, бег придает сил, здоровья», — сказал Михаил Федоров.

Все финишеры получили памятные медали, фирменные шапку и футболки в подарок.

Генеральный партнер — АО «Алмазэргиэнбанк», партнеры: ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ФАПК «Якутия».