«Кубок ТРИКОЛОР» соберет звезд мирового танцевального спорта

Мировые звезды танцевального спорта выступят на турнире «Кубок ТРИКОЛОР» в Мирном.

3 и 4 декабря в Мирном пройдут грандиозные соревнования по танцевальному спорту «Кубок ТРИКОЛОР». Союз танцевального спорта Якутии совместно с Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла при поддержке компании АЛРОСА проведут яркие состязания детских и взрослых пар из Якутии и других российских городов и покажут невероятные выступления мировых звезд танцевального спорта.

По словам президента Союза танцевального спорта Республики Саха (Якутия) Людмилы Николаевой, такое масштабное мероприятие проводится впервые и стало возможно благодаря поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла: «Именно вместе с Федерацией мы сможем провести это грандиозное событие на высоком уровне и не только организовать возможность для соревнований детей и взрослых, но и привезти мировых звезд танцевального спорта к нам в Якутию. Уверена, что это будет праздник не только для наших спортсменов, но и для всех жителей Мирного».

В рамках турнира запланированы выступления 30 пар юных и взрослых спортсменов. География турнира обширна: в соревновании примут участие дети разных возрастов из Якутска, Ленска, Мирного и Хабаровска. Взрослые пары представят такие города как Москва, Коломна, Химки, Хабаровск, Нижний Новгород, Волгоград.

Алмазную столицу посетят мировые звезды танцевального спорта. Европейскую программу представят 6-кратные чемпионы мира по танцевальному спорту, 4-кратные чемпионы Европы, 9-кратные чемпионы России, 20-кратные победители WDSF GrandSlam в европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Латиноамериканскую программу покажут 20-кратные победители серии турниров Grand Slam 4-кратный чемпион мира по танцевальному спорту, 12-кратный чемпион России, 5-кратный Чемпион Европы Армен Цатурян и чемпионка мира, чемпионка России, двукратная чемпионка Европы Доминика Бергманнова.

«Прежде всего, наша задача – познакомить жителей Якутии с многообразием танцевальных направлений, которые развиваются под эгидой Федерации. С акробатическим рок-н-роллом жители республики были знакомы благодаря проекту «Настроение АЛРОСА», который успешно развивался. К сожалению, в пандемию мы вынуждены были его прекратили. Но в этом году мы возвращаемся с этим проектом, и «Кубок «ТРИКОЛОР» нами специально задумывался как обширное знакомство с танцевальным спортом. В Якутию прибудут лучшие танцевальные дуэты в европейской и латиноамериканской программах, которые выступят в трех командах, в них будут стандарт, латино, а также уникальная возможность у юных танцоров Якутии выйти и посоревноваться на одной площадке с такими великими без преувеличения спортсменами, которые будут представлять элиту российского танцевального спорта», — отметила президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Мастер-классы пройдут для спортсменов-участников соревнований «Кубок ТРИКОЛОР» и для юных танцоров, занимающихся в ДЮСШ города Мирный.

Участников «Кубка ТРИКОЛОР» будут оценивать именитые судьи всероссийской категории, которые дополнительно проведут судейский конгресс для республиканских тренеров и судей, на котором эксперты передадут свои знания и опыт, расскажут, на что обращать внимание при оценке танцевальных номеров. «Развитие спорта зависит не только от самих спортсменов, но и от квалификации их наставников, — отметила Людмила Николаева, президент Союза танцевального спорта Республики Саха (Якутия), – Мы даем тренерам возможность узнать все нюансы судейства».

Зрители тоже не окажутся безучастными: им предстоит путем голосования определить лучших – тех, кто понравился и чей танец не оставил равнодушными.

Соревнования также поддержали Алмазэргиэнбанк, администрация МО «Мирнинский район» и Целевой фонд будущих поколений Якутии.

Всю красочность мероприятия можно будет наблюдать 4 декабря в Спортивном комплексе «Кимберлит» города Мирный. Вход свободный по регистрации. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие будет организована прямая трансляция на YouTube-канале «Алмазный край».