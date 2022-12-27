Кубок РСО: определены сильнейшие команды благотворительного турнира

Кубок РСО-2022: определены сильнейшие команды благотворительного турнира в помощь мобилизованным

С 10 по 26 декабря проходил первый в истории республики благотворительный турнир по волейболу и мини-футболу среди команд ресурсоснабжающих предприятий. Состязания были организованы Советом сторонников партии «Единая Россия». Безусловным отличием турнира от подобного рода соревнований является его цель, которая заключается в помощи членам семей мобилизованных граждан.

В состязаниях приняли участие команды ресурсоснабжающих организаций (РСО) «Сахатранснефтегаз», «Саханефтегазсбыт», «Теплоэнергия», «Водоканал», ГУП «ЖКХ РС(Я)», «Якутскэкосети», объединённая сборная «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервис» и «Якутскэнерго».

Таким образом 17 дней команды боролись за звание лучших, чтобы выигранный денежный приз передать семьям мобилизованных в своей компании.

«Посоветовавшись с коллегами, мы решили, что турнир среди промышленных предприятий будет ежегодным. Ресурсоснабжающих организаций в республике много, поэтому думаем, что в следующем году будет значительно больше участников. Есть также возможность включить другие виды спорта, кроме волейбола и мини-футбола. Главное, чтобы соревнования проходили в дружеской атмосфере, ведь «Кубок РСО» дает возможность общаться, обмениваться опытом», — сообщил Председатель Совета сторонников партии «Единая Россия», генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

В свою очередь генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев поддержал предложение о ежегодном проведении турнира. Он отметил, что в рамках наступающего года прошло действительно хорошее мероприятие и «Кубок РСО» стал площадкой для взаимного общения и взаимодействия друг с другом.

Генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов подчеркнул, что, решив принять участие в турнире, компания сделала правильный выбор, так как в настоящее время необходимо сплачиваться и показать, что ресурсоснабжающие организации едины. Он поблагодарил организаторов мероприятия в лице председателя движения Алексея Колодезникова и участников соревнований, выразив надежду, что в следующем году их команда проявит себя еще лучше.

Так, по итогам турнира, в соревнованиях по волейболу победу одержала объединенная команда «Теплоэнергосервиса», «Сахаэнерго» и «Якутскэнерго», второе место заняла команда «Саханефтегазсбыта», а третье место завоевали игроки «Водоканала». Стоит отметить, что в команде волейболистов АО «Водоканал» играл главный инженер компании Андрей Аммосов, который в своем выступлении похвалил упорство команд и их стремление к победе.

Перед торжественным закрытием турнира и награждения призеров красивой победой со счетом 7:0 был завершен финальный матч по мини-футболу между командами «Сахатранснефтегаз» и «Теплоэнергосервис».

«Мы очень рады, что смогли попасть в призеры, заняв второе место по итогам турнира. Команды были очень сильные и достойные. Было очень интересно с ними играть. В следующем году планируем упорно тренироваться и стараться, чтобы также попасть в тройку победителей», — поделился своими впечатлениями капитан команды, старший системный администратор службы информационных технологий АО «Сахатранснефтегаз» Айсен Сарсекеев.

Таким образом, в мини-футболе первое место заняла команда ГУП «ЖКХ», второе — «Сахатранснефтегаз», третье — «Саханефтегазсбыт». Напомним, что выигранные средства будут переданы семьям мобилизованных.

Специальные призы лучшим игрокам турнира вручила соорганизатор соревнований, председатель ЯРО Нефтегазстройпрофосюз России Василина Лукина, отметив, что наступающий год будет Годом труда, где подобные спортивные мероприятия станут мостом взаимного сотрудничества между предприятиями. Так, лучшим игроком по волейболу стал Семен Атласов (АО «Саханефтегазсбыт»), лучшим игроком по мини-футболу был назван Альберт Данилов (ГУП «ЖКХ»).

Самый главный приз по итогам турнира – «Кубок РСО — 2022» — достался команде компании «Саханефтегазсбыт», которые показали лучшие результаты в общем зачете.