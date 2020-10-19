Кубок России-наш!

Сборная республики в составе Айаала МАКАРОВА, Евгения ИВАНОВА и Альберта КУЗЬМИНА завоевала Кубок России в командном первенстве первого этапа соревнований по спортинг-дуплетной стрельбе.

Соревнования проходили в Белогорске Республики Крым. Якутские стрелки заняли первое место, набрав 456 очков. Из них лучший результат на турнире показал заслуженный мастер спорта, чемпион мира, Европы и многократный чемпион России Айаал МАКАРОВ. Он выиграл абсолютное первенство и соревнования среди стрелков категории «А». Результат Макарова — 165 разбитых мишеней из 200 возможных.

Также спортсмен из Якутии, Евгений ИВАНОВ, завоевал бронзу среди стрелков категории «В» с результатом 146 мишеней. В той же категории якутянин Альберт КУЗЬМИН занял четвертое место с результатом 145 мишеней. В соревнованиях участвовали 111 спортсменов из разных регионов страны.



Альберт КУЗЬМИН о своем виде спорта для Sakhalife:

Стрельба — сильная сторона нашего народа! В России и уже в мире знают, что Якутия известна сильнейшими стрелками! Думаю, мы должны развиваться в этой области. Чтобы быть значимыми в мире, как народ. Область, с которой ассоциировался бы народ саха, это несомненно стрельба!



Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании материала Айхалу ГАБЫШЕВУ.