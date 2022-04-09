Кубок по якутского многоборью: определился лидер первого дня!

В спорткомплексе «Триумф» стартовал Кубок чемпиона на призы семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского с участием 17 спортсменов. По итогам первого соревновательного дня на нем лидирует Николай Матаннанов, действующий обладатель титула Вячеслав Дьяконов из Намского улуса преследует лидера с отставанием в четыре очка, сообщает ЯСИА.

На Кубке чемпиона разыгрываются четыре путевки на Игры Дыгына. В первый день стали известны имена лидеров по итогам прыжков «ус тегул ус», якутской вертушке и мас-рестлингу.

На данный момент лидирует Николай Матаннанов из Таттинского улуса, он стал вторым в прыжках и вертушке, третьим в мас-рестлинге. В его активе семь очков.

С отставанием лишь в четыре очка идет Вячеслав Дьяконов из Намского улуса, затем Айхал Бюлтясов, который сенсационно выиграл в мас-рестлинге чемпиона мира Дьулустана Ноговицына.

Имя победителя станет известно во второй день, где атлетам предстоит выявить лучших в стрельбе из лука, хапсагае, беге и перетаскивании камня. Фаворитом считается Матаннанов, но и у Дьяконова есть большие шансы, многое будет зависеть от жеребьевки.