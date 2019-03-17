Кубок Мира. Определились 5-9 места сборных стран

Определились обладатели пятого, шестого, седьмого и восьмого мест на Кубке мира по вольной борьбе в Якутске, сообщает телеканал «Якутия 24».

Вольники из Грузии одержала вверх над сборной Турции со счётом 8:2 и заняли седьмое место на Кубке мира. Сборная Турции оказалась на восьмом месте состязаний.

Сборные Монголии и Кубы сошлись на ковре за пятое место. Как сообщает корреспондент телеканала «Якутия 24», монголы с самого начала схватки были в роли догоняющих с отставанием в одну победу. Выиграв последнюю схватку в весовой категории до 125 килограммов, победу своей стране принес самый большой спортсмен сборной Кубы — Оскар Пино Индс.

Таким образом, с общим счётом 6:4, Кубинцы становятся пятыми. Монголы заняли шестое место.

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