Кубок Федерации профсоюзов Якутии команда речников оставила на вечное хранение

Сегодня в третий раз сильнейшие атлеты встретились на соревнованиях по перетягиванию каната на Кубок Федерации профсоюзов Якутии. В этом году своими силами решили померяться 11 команд трудовых коллективов – представителей различных отраслевых профсоюзов. Из них по две команды выставили профсоюзные организации работников АПК, работников здравоохранения и профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.

«Пусть победит сильнейшая и самая сплоченная команда!» — этими словами председателя Федерации профсоюзов республики Николая ДЕГТЯРЕВА был дан старт сегодняшним соревнованиям. Профсоюзный лидер республики, приветствуя участников мероприятия, поблагодарил отраслевые профсоюзные организации и руководителей организаций и предприятий, которые сформировали команды, поддержали участие своих работников. «Несмотря на то, что соревнования проводятся всего в третий раз, уже можно смело вносить в список профсоюзных традиций. Мы проводим такое состязание в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения трудящихся к регулярным занятиям спортом, выявления и развития спортивного потенциала участников, а также повышения уровня корпоративной культуры. Ведь всем известно, что производительность труда выше у спортивных, активных людей», — обратился к участникам Николай Дегтярев.

Как признавались сами участники соревнований, у них за эти годы появился спортивный интерес, уже есть соперники, победу над которыми они ставят себе в цель. Так, с твердым намерением отстоять титул чемпионов предыдущих соревнований пришла команда речников-путейцев. Их основные соперники – команда энергетиков, команда работников ГУП «ЖКХ РС(Я)» и работники агропромышленного комплекса также с самого начала показывали свой серьезный настрой на победу. Но спорт – это всегда неожиданности, результат хорошей подготовки и победа сильнейших.

К примеру, по ожиданиям организаторов сегодня интригу соревнований должны были сделать команды речников и энергетиков. В то же время мнения разделились, когда на площадке появились именитые якутские спортсмены как Анатолий БАИШЕВ, Дмитрий ПОПОВ, представляющие команду профсоюза работников АПК. Но жеребьевка, подготовка и сила сделали свое дело!

На третий пьедестал вышла команда энергетиков, оставив за собой прошлогодних бронзовых призеров – команду работников ГУП «ЖКХ РС(Я)». А второе место на удивление всем вырвала новая команда – команда работников Министерства труда и социального развития республики. Главный трофей – Кубок Федерации профсоюзов Якутии и первое место – унесли с собой богатыри из Ленского Баскомфлота. Так как это уже третья победа команды, Кубок оставлен речникам на вечное хранение.

Многие команды признавались, что сегодняшнее соревнование для них стало своего рода репетицией перед важными соревнованиями на IV Спартакиаде трудящихся Якутии. Например, капитан команды профсоюза работников науки Эрчим БАППА5АЙ говорит, что здесь они увидели технику сильных команд, а главное, получили настрой на серьезную борьбу. «На Спартактиаду мы придем уже подготовленные», — сообщил капитан команды Эрчим Баппа5ай.

Обладатели бронзовых медалей – энергетики довольны своим участием. Как рассказал капитан команды Андрей ИНДЕЕВ, в составе команды – слесари, инженеры, начальники смены. «Из-за сменной работы наших спортсменов, нам сложно собраться вместе. Отмечу, что соперники в этом году еще сильнее. Признаюсь, сперва, увидев именитых спортсменов, лично я немного даже опешил. Но лично я доволен участием своих ребят – показали характер, боролись в полную силу. Будем готовиться дальше», — сказал Индеев.

Команду Минтруда, удивившую всех собравшихся, возглавляет заместитель министра Афанасий ПОСТНИКОВ. «До этого мы победили в спартакиаде, проводимой нашим отраслевым профсоюзом. Поэтому нас направили сюда. В составе команды – работники Капитоновского ДИПИ, реабилитационного центра и самого министерства. Хорошо, что решились принять участие — увидели свои ошибки, посмотрели на технику других команд. Учтем при дальнейшей подготовке», — сказал Афанасий Постников.

И, конечно же, не отпустили без расспросов о главном секрете триумфальной победы и чемпионов соревнований. Капитаном команды является Владислав КОНСТАНТИНОВ, руководитель Северо-Восточного управления Росморречнадзора, который сообщил, что секретов на самом деле, нет. «Во-первых, это здоровый образ жизни. Во-вторых, хорошая подготовка, командный дух. Каждый год в нашем отраслевом профсоюзе проводится спартакиада, где участвуем, не пропуская», — сказал Владислав Константинов. Также речники признались, что соревнования на Кубок Федерации профсоюзов Якутии становятся популярнее, а им с каждым разом тяжелее. «Люди приходят подготовленные, потому нам становится тяжелее. Главными соперниками остаются энергетики – ребята тоже крепкие, видна хорошая подготовка. Хотели сегодня с ними побороться в финале, но получилось в полуфинале. Мы довольны своей победой! Выложились на все 100!», — заявили главные герои сегодняшних состязаний.



