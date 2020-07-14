Кубку Водоканала быть! Забег будет проходить в течение месяца

Долгожданный праздник бега пройдет с 15 июля по 15 августа 2020 года. Забег «Кубок Водоканала» проведут в онлайн-формате. Напомним, что о проведении мероприятия АО «Водоканал» объявило еще в феврале этого года. Старт должен был состоятся в конце марта, но свои коррективы внесла сложная эпидемиологическая обстановка и связанные с ней ограничения. Тогда же АО «Водоканал» сообщило, что забег будет проведен в любом случае, но позже.

Сегодня ограничения на территории города Якутска поэтапно снимают, это позволило провести забег. Заботясь о здоровье участников, мероприятие решено провести в онлайн-формате. В этом поможет приложение для смартфонов — Strava (доступно для скачивания в Play Market и App Store).

Кроме того, продлили срок регистрации участников, зарегистрироваться можно до 10 августа 2020 года включительно. Добавим, что как и было заявлено раньше, каждый участник забега получит медаль и футболку участника. Бегуны, показавшие лучший результат на дистанции 3 или 10 километров в своей возрастной категории, получат кубки и призовые выплаты.

Подробнее о новом формате и о том, как принять участие в «Кубке Водоканала» можно узнать на официальном сайте АО «Водоканал» и на странице предприятия в социальной сети Instagram.