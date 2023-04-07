07.04.2023
12:44
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Официально

Кто же заменил Галину Бочкареву: Назначен новый председатель Якутского отделения Союза журналистов России

Новым председателем Якутского регионального отделения Союза журналистов России избран Олег Марков, генеральный директор НВК «Саха».

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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