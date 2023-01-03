Кто же станет обладателем нацпремии «Үрдэл»

Завтра, 4 января, в ГТОиБ НВК «Саха» объявит победителей национальной музыкальной премии «Үрдэл»! Уже третий месяц идет голосование за лучшие песни. Каждый месяц из десятки хитов, радиослушатели выбирали 5-ку лучших. В итоге на финальное шоу должны остаться 15 песен. Из этих 15 хитов путем голосования будут выбирать лучшую песню года, автора, мелодиста и аранжировщика. Также НВК «Саха» вручит свою премию, полюбившейся песне. Премия имеет статус национальный, так как НВК «Саха» вещает по ТВ и радио по всей республике.

Ждите фоторепортаж от SAKHALIFE.RU.

📊Хас биирдии бөлөхтөн бастаабыт ырыаһыттар ортолоругар салгыы куоластааһын ыытыллар. Түмүгэ тохсунньу 4 күнүгэр биллиэ.

Ырыалары бу ссылканан киирэн көр 💃🏻🕺🏻✨https://t.me/nvk_sakha/12059

Куоластааһын бу ссылканан баар👉🏻https://t.me/nvk_sakha/12065

Тарҕатыҥ, куоластааһын «Саха» НКИХ телеграмыгар тохсунньу 4 күнүгэр диэри ыытыллар📊

Кыттааччылар ырыаларын сэргээ, куоластаа, «Үрдэл-2022» кыайыылааҕын тал!🏆