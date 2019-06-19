Кто завоевал титул «Лучший сварщик Дальнего Востока»?

Сварщики «Сахатранснефтегаза» не в первый раз на уровне Дальневосточного Федерального округа подтверждают высокую квалификацию и профессионализм, выигрывая конкурсы профессионального мастерства.

На этот раз сварщик Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Сергей Ляшков одержал убедительную победу на конкурсе профессионального мастерства «Строймастер — 2019», который проходил 18-19 июня во Владивостоке.

Отметим, что Сергей в этом году в конкурсе «Лучший по профессии» занял первое место среди сварщиков «Сахатранснефтегаза», а это дорогого стоит, так как именно в национальном нефтегазовом предприятии работают самые квалифицированные сварщики.

«Сергей поехал защищать честь республики, в начале июня выиграв региональный этап конкурса «Строймастер». Конкурс проходил в два этапа — теория и практика. Сергею помогла высокая теоретическая подготовленность и, конечно, квалифицированный навык работы. Он в дальнейшем представит Дальний Восток уже на Российском уровне,- сообщил региональный организатор конкурса, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев.

Лучший сварщик Дальнего Востока Сергей Ляшков, безусловно, своим многолетним, добросовестным трудом заслуживает титул лучшего сварщика Якутии и Дальнего Востока. Он сварщиком работает по призванию. А пришел в профессию вслед за старшим братом Вячеславом Ляшковым, тоже сварщиком от бога, с большим стажем работы в нефтегазовой отрасли. Так что в этой трудной, но благородной профессии случайных людей не бывает.

«Мы работаем без права на ошибку, от качества нашего стыка напрямую зависит безопасное обеспечение теплом жителей республики. Работу свою уважаю, в другой сфере себя просто не представляю. Решил в этом году принять участие в конкурсах профессионального мастерства, чтобы проверить себя. Ведь конкурсы дают возможность повысить квалификацию, что для нас важно, — поделился мнением победитель.

В плане у СергеяЛяшкова, конечно, не только участие в конкурсе профессионального мастерства, а продолжение главного дела своей жизни — работа на трассе магистральных газопроводов, чтобы доставлять в каждый дом тепло и свет.

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